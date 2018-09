Prefeitura convoca 11 técnicos de enfermagem classificados em processo seletivo

tecnico de enfermagem

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Saúde, publicou nesta sexta-feira (21), no Diário Oficial (Diogrande), a convocação de 11 inscritos no Processo Seletivo de Técnico de Enfermagem para atuar no regime de contratação temporária nos serviços e unidades da Sesau.

Os candidatos classificados da 19ª à 29ª colocação foram convocados para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação. Eles devem comparecer na próxima segunda-feira (24), às 14h na Gerência de Movimentação e Lotação-GEMOL/SEGES, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Campo Grande/ MS.

Confira a relação de convocados: