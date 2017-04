Prefeitura confecciona e disponibiliza palmilhas ortopédicas para paciente com Pé Diabético

A Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde comum na população brasileira e que causa complicações crônicas, como a ulceração e a amputação de extremidades. Em pacientes com situações graves, mais conhecidas como Pé Diabético, pode ocasionar grande impacto na vida do doente e de familiares.

Para prevenir que as complicações ocorram em pacientes mais propensos a apresentar o Pé Diabético, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) disponibiliza palmilhas ortopédicas produzidas pela própria secretaria sob medida para cada usuário.

A avaliação da necessidade de utilização da palmilha é feita pelo profissional enfermeiro nas unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) nos pacientes portadores da DM e leva em consideração a Classificação de Risco, como se há perda da sensibilidade protetora dos pés e doença arterial periférica.

Após a primeira consulta, é realizado o agendamento com a equipe responsável pela fabricação da palmilha que irá atender na unidade solicitante. Os produtos são confeccionados um a um e levam em consideração a anatomia e o formato de cada pé, proporcionando maior conforto. O cuidado é tanto, que até onde há propensão de causar ulcerações – como nos casos de calos nos pés-, a palmilha recebe um material mais macio para evitar o atrito.

Quando o produto é entregue ao paciente, ele recebe orientações de quais calçados deve usar e quais cuidados preventivos deve ter com os pés, como a higiene regular, seguida da secagem cuidadosa deles, principalmente entre os dedos e evitar andar descalço, seja em ambientes fechados ou ao ar livre.

Pé Diabético

Pessoas com DM apresentam uma incidência anual de úlceras nos pés de 2% e um risco de 25% em desenvolvê-las ao longo da vida. Aproximadamente 20% das internações de indivíduos com DM são decorrentes de lesões nos membros inferiores e complicações do Pé Diabético são responsáveis por 40% a 70% do total de amputações não traumáticas de membros inferiores na população geral. Nestes casos, 85% das amputações de membros inferiores em pessoas com DM são precedidas de ulcerações, sendo os seus principais fatores de risco a neuropatia periférica, as deformidades no pé e os traumatismos.

Orientações para o autocuidado no Pé Diabético

Realize a inspeção diária dos pés (seja por você mesmo ou com a ajuda de um familiar ou um cuidador orientado), incluindo as áreas entre os dedos.

Realize a higiene regular dos pés, seguida da secagem cuidadosa deles, principalmente entre os dedos.

Cuidado com a temperatura da água! Ela deve estar sempre inferior a 37°C, para evitar o risco de queimadura.

Evite andar descalço, seja em ambientes fechados ou ao ar livre.

Sempre use meias claras ao utilizar calçados fechados.

Use, sempre que possível, meias com costura de dentro para fora ou, de preferência, sem costura.

Procure trocar de meias diariamente.

Nunca use meias apertadas e evite usar meias altas acima do joelho.

Inspecione e palpe diariamente a parte interna dos calçados, à procura de objetos que possam machucar seus pés.

Use calçados confortáveis e de tamanho apropriado, evitando o uso de sapatos apertados ou com reentrâncias e costuras irregulares.

Use cremes ou óleos hidratantes para pele seca, porém, evite usá-los entre os dedos.

Corte as unhas em linha reta. Não utilize agentes químicos ou emplastros para remover calos.

Calos e calosidades devem ser avaliados e tratados pela sua equipe de saúde.

Faça a reavaliação dos seus pés com a sua equipe de saúde uma vez ao ano (ou mais vezes, se for solicitado).

Procure imediatamente sua Unidade de Saúde se uma bolha, corte, arranhão ou ferida aparecer.

Em caso de dúvidas, procure sempre a sua equipe de saúde!

