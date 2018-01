Prefeitura adquire medicamentos, materiais e insumos para atender população e abastecer unidades

As entregas deve obedecer uma lista específica e os contemplados serão chamados para fazer a retirada - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O Almoxarifado e Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) receberam vários medicamentos e insumos que serão distribuídos nos próximos dias nas Unidades Básicas de Saúde (UBS/UBSF) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA/CRS). Além destes produtos, a alimentação especial para atender pacientes com demandas judiciais também, foi recebido. As entregas ocorreram na manhã e início da tarde desta quinta-feira (11) e mobilizou a equipe de funcionários para o descarregamento e conferência.

Nesta remessa de medicamentos estão inclusos diosmina+hesperidina (recomendado para tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica), cilostazol (indicado para tratar problemas de circulação), albendazol líquido (para tratamento de vermes ou parasitas), amoxicilina suspensão (antibiótico) e creme de papaína, própolis e ureia (cicatrizantes).Já os insumos entregue:s são gel e filme para ultrassom, eletrodos cardíacos, papel grau cirúrgico e outros.

Todos os produtos devem ser registrados no sistema de distribuição de medicamentos e passam a ser distribuídos na próxima semana nas unidades de saúde para atender a população e irão elevar o estoque de abastecimento da Rede Municipal de Saúde que está em 80%.

As alimentações especiais atenderam os pacientes com demandas judiciais e que a compra destes produtos dependiam de licitação. As entregas deve obedecer uma lista específica e os contemplados serão chamados para fazer a retirada.

“Estamos trabalhando para suprir toda a Rede com medicamentos e insumos a fim de atender as necessidades da população. Diferente do que começamos o ano de 2017 quando a rede estava abastecida com apenas 30%, nível considerado crítico, neste início de 2018 estamos com 80% e a nossa previsão é continuar elevando este percentual para não haver falta de medicamentos nas unidades”, explico o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela.

Nos próximos dias estão previstas novos recebimentos para garantir o abastecimento de medicamentos nas unidades básicas e de pronto atendimento.