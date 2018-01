Prefeitura adquire insulinas especiais para atender pacientes com demanda judicial

Os pacientes precisam aguarda o contato para buscarem o refil e em caso de dúvida podem entrar em contato pelo 3314-4523 - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU, adquiriu 10 mil refis de insulinas especiais atender pacientes cerca de 350 pacientes que adquiriram o direito de receber os medicamentos através de demandas judiciais. A primeira remessa das insulina de ação prolongada Lantus e ação rápida Apidra, contendo cerca de 3 mil canetas, chegou à Farmácia Central na tarde desta sexta-feira (26). O valor total investido na compra é estimado em R$ 1,1 milhão e visa atender por até 6 meses aos pacientes com solicitação judicial.

As entregas começam na próxima segunda (29) de acordo com os processos de solicitação protocolados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) no setor de Serviço Social. Os pacientes precisam aguarda o contato para buscarem o refil e em caso de dúvida podem entrar em contato pelo 3314-4523.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, acompanhou a conferência do recebimento da primeira remessa dos refis na Farmácia Central. “Estamos trabalhando para atender as demandas judiciais e possibilitar uma qualidade de vida aos pacientes que necessitam de atendimento mais especializado e complementar por deste hormônio”, garantiu ele.

O secretário esclareceu ainda que na próxima semana será entregue a remessa complementar. “Empenhamos 5 mil refis de cada uma dessas insulinas e todos devem estar aqui até na próxima sexta-feira. Essa quantidade é suficientes para atender as demandas judiciais e aqueles que necessitam deste hormônio por até 6 meses. Neste período, vamos trabalhar para refazer os processos de compras para que estes pacientes tenham sempre este insumo”, explicou.

Além das insulinas especiais, também foram entregues nesta sexta-feira mais um carregamento de tiras glicêmicas contendo cerca de 1 milhão de unidades, o suficiente para atender a demanda da população da Capital por quase 1 ano.