Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de 80 enfermeiros

A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa e correta e assinalar todos os campos eletrônicos de caráter obrigatório - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), iniciou nesta quinta-feira (28) processo seletivo simplificado visando a contratação de 80 enfermeiros, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público,a fim de reforçar o atendimento na Rede Pública Municipal de Saúde, conforme Edital n. 01/2017-01 publicado na página 5 da edição de hoje do Diário Oficial do Município (Diogrande). A contratação se dará em caráter temporário por até 1 ano.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no período das 10 horas do dia 29/12/2017 às 16 horas do dia 2/1/2018.

Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o site www.campogrande.ms.gov.br e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos .

A inscrição somente será confirmada se o candidato preencher de forma completa e correta e assinalar todos os campos eletrônicos de caráter obrigatório.

O candidato somente terá a sua inscrição efetivada se forem realizados todos os procedimentos previstos no Edital.

O concorrente não deve ainda ocupar cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria pagos por previdência pública federal, estadual ou municipal, exceto nas hipóteses constantes do art. 37, inciso X, da Constituição Federal e art. 219 a 221 da Lei Complementar n. 190/2011 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

O edital completo está disponível através do http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande na Edição do Diogrande desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2017.