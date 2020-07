Prefeitura abre licitação para aquisição de equipamentos e materiais utilizados no enfrentamento do Covid-19

O certame tem valor máximo estimado em R$7,2 milhões - (Foto: Secom MS)

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo licitatório na modalidade registro de preço por pregão eletrônico para eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes de uso médico-hospitalar a serem utilizados no enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19). O aviso de licitação foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Município (Diogrande). O certame tem valor máximo estimado em R$7,2 milhões.

Conforme o Edital do Pregão Eletrônico de número 089/2020, Processo Administrativo 31.673/2020-10, as propostas das empresas interessadas serão recebidas no dia 21 de julho, a partir de 07h50, horário de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc. A íntegra do edital poderá ser obtida no site acima e no portal da transparência: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.

Dentro do processo, há lotes exclusivos e com reserva de cotas para participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI).

Estão previstos nove lotes com materiais distintos, entre eles bomba de infusão, refrigerador, medidor de pressão do CUFF (cufômetro) e ventilador mêcanico portátil. Tais equipamentos podem ser utilizados na estruturação de leitos de terapia intensiva (UTI), bem como nas alas vermelhas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Recentemente a Prefeitura viabilou a estruturação de 18 novos leitos de Unidade de Terapia Intensivo (UTI) adulto no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em parceria com o Governo do Estado, através da disponibilização de respiradores.

Está em fase de finalização a implementação de ao menos mais 10 leitos de UTI no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) que poderão ser utilizados também para atendimento de pacientes com outras patologias, desafogando assim hospitais referência para o Covid-19, como o Regional, por exemplo.