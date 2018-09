Prefeito sanciona leis que criam referência e concedem reajustes a técnicos da saúde

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, sancionou as leis 6.098, 6.099 e 6.100 de 21 de setembro de 2018 que criam as referências 10-B, 13-C beneficiando auxiliares de Saúde Bucal, técnicos em Prótese Dentária e concede reajuste aos radiologistas. A assinatura das leis ocorreu na última semana em reunião com representantes das categorias e a publicação feita na edição desta segunda-feira (24) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

De acordo com o disposto, a criação da categoria 10-B beneficia os auxiliares de Saúde Bucal com aumento de R$47 no salário base com concessão de reajuste ao abono salarial que passa a ser de R$321,03, beneficiando 242 auxiliares de saúde bucal. A tabela salarial é subdivida em classes de A a H com salário de R$982,17 a R$1.292,47.

A criação da categoria 13-C beneficia 15 técnicos em saúde bucal e quatro técnicos em prótese dentária com aumento de R$47 no salário base e abono de R$321,03. Os salários variam de R$1.377,82 A R$1.747,32 dependendo da classe, também subdividas de A a H.

A Lei 9052 reajusta em R$ 200,00 a produtividade SUS Gerência, para ocupantes de cargos efetivos de categoria de radiologia, visando valorizar o profissional e assegurar salário digno. Antes o valor recebido era de R$ 385 e passa a ser, então, de R$ 585. Serão beneficiados com esta lei, 61 radiologistas.