Prefeito Marquinhos Trad vistoria UPA do Bairro Vila Almeida

Para o prefeito Marquinhos Trad já virou rotina vistoriar as unidades de saúde da Capital, e neste domingo (19), não foi diferente acompanhado do Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a vistoria aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Vila Almeida que atende a população da Região do Imbirussu.

O prefeito passou pelo setor da recepção, farmácia, enfermaria e assistência social. “Nós temos que dar resposta para a população. Aqui na farmácia o estoque de medicamentos estavam zerados e já suprimos mais de 75%. O restante dos medicamentos que estão faltando começarão a chegar na próxima semana”, frisou o prefeito.

O secretário Municipal de Saúde Marcelo Vilela resolveu três situações de pacientes que estavam com receitas prescritas com medicamentos de forma comercial. “Eu troquei as três receitas pelo nome genérico do medicamento, isso facilita para o paciente encontrar o medicamento na rede pública. E na próxima semana vou soltar um comunicado para que os médicos prescrevam receita de forma que genérica para facilitar para os pacientes”.

Lixos nos canteiros centrais

Garrafas de vidros, pet e sacos plásticos foram encontradas pelo prefeito Marquinhos Trad no canteiro Central da Rua Ministro José Linhares, em frente à UPA do Bairro Vila Almeida. É impressionante como as pessoas jogam lixos pelas ruas de nossa Capital. O cidadão tem que entender que a cidade é de todos. “Não custa atravessar a rua e jogar o lixo numa lixeira que está a menos de 10 metros deste local, onde foram jogadas essas garrafas, no canteiro”, comentou.

“Esses materiais que são jogados, nas ruas e avenidas, dessa forma tornam a cidade suja. O mais grave ainda que pode servir de criadouro do mosquito da dengue que tem causado sérias consequências para a saúde pública e da população”, finalizou o prefeito.

