Postos de saúde de todo o país abrem neste sábado para campanha de vacinação

Se você não teve tempo ou esqueceu de vacinar seu filho menor de 15 anos terá, neste sábado, a oportunidade de completar a caderneta com as doses que faltam. Durante todo do dia, postos de norte a sul do Brasil estarão abertos no dia D da Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde.

Para deixar seu filho totalmente protegido, basta levar a caderneta de vacinas. Neste ano, o Ministério da Saúde fez alterações no esquema de imunização para seis doenças. Mas nas unidades de saúde, profissionais vão verificar o que falta e aplicar.

A balconista Daniele Cristina, tem dois filhos: um de quatro e outro de oito meses. Ela vai acordar cedo para levá-los ao posto mais próximo de casa.

Cerca de 36 mil postos abrem neste sábado para atualizar vacinação de crianças

O Ministério da Saúde estima que cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes estão em falta com alguma dose. A menor cobertura vacinal é entre os adolescentes. Entre os jovens de 12 e 13 anos, quase seis milhões não foram imunizados com a meningocócica C.

O mesmo ocorre na vacina contra o HPV. No caso da hepatite B, 1,3 milhão jovens não foram protegidos.

