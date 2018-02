Posto Médico Avançado da SESAU mantém atendimento na Esplanada Ferroviária no último dia de folia

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a equipe do Posto Médico Avançado da CUR realizou 53 atendimentos, todos relacionados a ingestão de bebidas alcoólicas e/ou consumo de drogas - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande mantém atendimentos no último dia de folia do Carnaval 2018 do bloco que desfila na Esplanada Ferroviária, neste sábado (17). O Posto Médico Avançado da Coordenadoria de Urgência (CUR) é formado por sete profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor socorrista, disponibilizado na Galeria de Vidro da Plataforma Ferroviária.

A estrutura, montada com seis leitos para receber quem precisar de orientação e atendimento, como urgência clínica, traumática e obstétrica, também esteve no local durante o fim de semana de Carnaval, entre os dias 10 e 13.

A sala de estabilização foi organizada para atender as primeiras necessidades médicas e, havendo necessidade, encaminhar o paciente, via regulação, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro Regional de Saúde (CRS) ou alguma unidade hospitalar. O transporte é realizado por uma Ambulância de Transporte Básico do SAMU 192.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a equipe do Posto Médico Avançado da CUR realizou 53 atendimentos, todos relacionados a ingestão de bebidas alcoólicas e/ou consumo de drogas. Destes, 46 foram atendidos, medicados, permaneceram em observação médica por aproximadamente 2 horas e foram liberados para casa após a chegada de um responsável; sete foram encaminhados para UPAs e CRSs, sendo 03 por suspeitas de luxação simples

Já a equipe de prevenção e combate a IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) pretende distribuir neste último dia de folia 150 mil preservativos masculinos fornecidos pelo Ministério da Saúde, além de orientar os foliões para o uso adequado da camisinha.