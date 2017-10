População tem acesso facilitado ao cartão SUS e Ouvidoria com implantação do serviço itinerante

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, por meio das superintendências da Rede de Assistência à Saúde e a de Relações Institucionais de Saúde (SUPRAS/SUPRIS), iniciou nesta semana os atendimentos itinerantes do Cartão SUS e Ouvidoria SUS, com objetivo de facilitar o acesso da população a estes serviços. A expectativa é atender principalmente aqueles que, por questões físicas ou financeiras, possuem dificuldade de deslocamento e, eventualmente não podem ir até a Central, bem como, no caso da Ouvidoria, garantir o encaminhamento imediato das demandas.

A primeira unidade a receber as equipes foi a UBS Dr. Antônio Pereira, no bairro Tiradentes, onde foi realizada a atualização cadastral dos dados do Cartão SUS dos usuários e os servidores da Ouvidoria coletaram sugestões, elogios e reclamações quanto aos serviços de saúde prestado na unidade, além do acesso e funcionamento da rede SUS/SESAU.

Desde a última segunda-feira (23), foram atendidas mais de 50 pessoas pela equipe do Cartão SUS. Já a equipe da Ouvidoria conversou com todos os usuários que aguardavam na fila na segunda e terça (24) e isto gerou 14 demandas que devem ser respondidas com prazo mínimo de 30 dias.

A equipe do Cartão SUS permanece na UBS Tiradentes até o dia 1º de novembro atualizando os dados dos pacientes das 7h às 11h e das 13h às 17h, enquanto que a da Ouvidoria retorna as atividades na próxima segunda e terça-feira no mesmo horário.

A UBS Tiradentes foi a primeira a ser selecionada por conta da grande quantidade de pacientes atendidos diariamente. Ainda será estabelecido um cronograma de visitas a serem feitas nas demais unidades.