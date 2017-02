Polícia Civil faz campanha de doação de sangue para reforçar estoques do Hemosul

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (23) campanha de doação de sangue no Hemosul de Campo Grande. O objetivo é reforçar a importância da ação solidária e aumentar os estoques do hemocentro durante o Carnaval, período em que os bancos de sangue recebem menos doações.

Desenvolvida por meio do Gabinete do Delegado Geral e da Assessoria de Gestão de Processo e Planejamento, a campanha é destinada a todos os policiais civis que têm interesse na doação de sangue na inscrição para doação de medula óssea.

Conforme a legislação, o doador de sangue será dispensado do trabalho na data da doação, explica a Polícia Civil. Entretanto, segundo a instituição, servidores que estiverem no expediente ou de plantão e optarem por participar da campanha poderão programar a folga com o delegado titular da delegacia em que trabalham, conforme oportunidade e conveniência da escala da unidade.

Os servidores que ainda encaminharem o atestado de doação ao RH/DRAP têm direito a acréscimo de um dia nas férias. Doadores de sangue e medula óssea também possuem o direito de pagar meia entrada em cinemas e outros espetáculos culturais, e não pagam inscrições de concursos públicos.

A doação de uma bolsa de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas, estima o Ministério da Saúde.

Campanha

A campanha da Polícia Civil será realizada na quinta-feira (23) no Hemosul de Campo Grande, que fica na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304, Centro. O atendimento inicia às 9h e segue até o final do expediente.

