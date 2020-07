PMA, Decon, Procon e Vigilância Sanitária realizam operação e apreendem 193 kg de pescado

Foram fiscalizados 3.200 kg de pescado - (Foto: Divulgação/ Polícia Militar MS)

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande, Delegacia de Polícia Civil do Consumidor (Decon), Procon e a Vigilância Sanitária da Capital realizaram nesta sexta-feira (17) fiscalização nas peixarias e outros estabelecimentos que comercializem pescado.

Cada órgão verificou questões da área de atuação e todos em defesa do interesse da população, que é adquirir o produto sanitariamente adequado e dentro das especificações técnicas. Foram fiscalizadas duas peixarias, uma no Jardim Colibri e outra no bairro Parati, além de um supermercado de uma grande rede na Avenida Afonso Pena, sendo fiscalizados 3.200 kg de pescado.

Na parte relativa às normas ambientais a PMA não encontrou irregularidades, porém, nas duas peixarias foram encontrados problemas sanitários, bem como de defesa do consumidor, com autuações pelo Procon, Decon e vigilância sanitária.

Em uma peixaria, 107 kg de pescado foram apreendidos pelo Procon e Decô por não haver preços e por falta de especificação do produto nas embalagens. Esse pescado também foi apreendido pela Vigilância Sanitária por problemas de armazenamento e embalagem. Pelo mesmo motivo, 86 kg de pescado foram apreendidos em outra peixaria visitada durante a operação.

Para a PMA, a fiscalização nos estabelecimentos que trabalham com pescado, não só peixarias, mas também supermercados, restaurantes e outros, objetiva principalmente a prestigiar quem trabalha legalmente e punir os ilegais, que acabam promovendo a pesca predatória ao adquirirem pescado dessa atividade criminosa e, ainda, constituindo uma concorrência desleal com quem trabalha dentro da lei.