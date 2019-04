Plano estratégico vai fortalecer saúde em MS e implementar regionalização

Por meio do projeto de fortalecimento da gestão estadual do SUS, será elaborado um planejamento estratégico que vai possibilitar a elaboração do plano estadual de saúde em conformidade com outros instrumentos como o Plano Plurianual (PPA) - Foto: Divulgação

Fortalecer a gestão estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) para melhorar atendimento aos usuários de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Esse é o objetivo de projeto que começa a ser elaborado por técnicos de diversas pastas da administração estadual, atendendo à determinação do governador Reinaldo Azambuja de implementar a regionalização da saúde.

O Projeto Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS é uma parceria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), visando o planejamento estratégico das secretarias estaduais de saúde de todo o país. A adesão foi feita pelo secretário estadual Geraldo Resende, durante reunião do Conselho ocorrida em fevereiro deste ano.

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é reconhecido como Hospital de Excelência para o Ministério da Saúde, daí porque o escolhemos para ajudar na formatação deste planejamento estratégico que, em última análise, vai nos conduzir à implementação da regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul”, explica Geraldo Resende. Fundado por uma comunidade de alemães, austríacos e suíços em 1897 em São Paulo (SP), trata-se de uma instituição privada, sem fins lucrativos.

Na próxima semana acontecerá a primeira de seis reuniões agendadas para a realização das oficinas de trabalho que farão o diagnóstico, para posterior elaboração do planejamento. Todos os encontros serão de dois dias, reunindo profissionais das secretarias de Saúde, Governo e Fazenda, com os técnicos do Hospital Oswaldo Cruz. Serão realizadas duas reuniões mensais em abril e maio e uma reunião mensal nos meses de junho e julho.

Inovação

Segundo o secretário estadual Geraldo Resende, o desafio lançado pelo governador Reinaldo Azambuja consiste na utilização de estratégias inovadoras na gestão da SES, tendo como meta assegurar acesso à saúde de qualidade para a população usuária do SUS, a partir da organização das redes de atenção, de forma transparente e eficiente.

Por meio do projeto de fortalecimento da gestão estadual do SUS, será elaborado um planejamento estratégico que vai possibilitar a elaboração do plano estadual de saúde em conformidade com outros instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), objetivando contemplar as necessidades de cada região do Estado.