Plano de Saúde dos idosos

Os idosos no Brasil são tratados como algo a ser descartado - Divulgação

Até 2030 quase 20% da população brasileira será de idosos acima de 60 anos e como os Planos de Saúde sempre fizeram parte do plano B dos políticos, já que os empreiteiros financiadores de campanha estão na cadeia, por que não aprovar mudanças nas atuais restrições aos idosos? O projeto de lei do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) que autorizará aumento significativo nos planos após os 60 anos, terá aprovação total porque o lobby desses planos é bilionário e quem a não ser eles para financiar os famosos caixa 2 de campanha? Os idosos já foram enganados na Previdência Privada, quando recebem hoje apenas 40% do contribuído e agora pelo jeito querem acelerar a morte deles. A inflação não passa de 4% no entanto os planos nesse ano já tiveram aumento de quase 14%. Os idosos no Brasil são tratados como algo a ser descartado. Como um saco de batatas podres que devem ser incinerados, embora tenham dado o sangue para o crescimento do país. Ainda bem que 2018 está perto. Porque nunca na história desse país, vimos um congresso tão sofrível. Nosso "lobby contra os politicos" será implacável podem escrever!