Municípios de MS receberão recursos para adesão à iniciativa sobre atendimento à saúde

O incentivo financeiro estadual será disponibilizado aos municípios que aderirem ao projeto - (Foto: Divulgação)

Gestores da Saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul podem contar com recursos estaduais para participar do projeto Planifica SUS, cujo objetivo principal é reorganizar a saúde no Estado.

De acordo com a resolução de número 38 divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (10.07), o incentivo financeiro estadual será disponibilizado aos municípios que aderirem ao projeto, conforme oferta organizada e agendada pela SES.

Segundo a publicação, o recurso é do Fundo Especial de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, durante a execução do projeto, podendo estender-se até a vigência do Plano Estadual de Saúde. Serão três valores: R$ 30 mil ao mês para os municípios sede de macrorregião de saúde; R$ 20 mil para os municípios sede de microrregião de saúde e R$ 10 mil para os demais municípios.

É importante ressaltar que o recurso estará vinculado ao cumprimento de metas estabelecidas no projeto, que é uma parceria com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).

Capacitação

Em agosto do ano passado, o Planifica SUS realizou uma série de oficinas de capacitação para os profissionais da saúde, com participação de 1,5 mil pessoas. Participaram das oficinas os profissionais da Atenção Primária das cidades de Aquidauana, Anastácio, Bonito, Bodoquena, Bela Vista, Dois Irmãos do Buriti, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a adesão de Mato Grosso do Sul a esta iniciativa nacional é a prova do compromisso do Governo do Estado na melhor estruturação do SUS. “A proposta é oferecer uma saúde de qualidade mais próxima dos cidadãos”.