Pessoas em situação de rua e usuários recebem atendimentos em ação na região da antiga Rodoviária

Eles atenderam cerca de 30 pessoas e realizaram testes rápidos para detecção do HIV, sífilis, hepatites B e C - Divulgação

Uma ação em alusão ao Dia de Redução de Danos (24/11) ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS (01/12) promovida pelo Consultório de Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande na região do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, antiga Rodoviária, na última sexta-feira (30), atendeu pessoas vivendo em situação de rua e contou coma parceria de organizações não governamentais (ONGs).

Com a participação ONG Águia Morena de Redução de Danos, Grupo Iguais – MS, Grupo Tamo, Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro-Oeste (IBISS/CO) e do Programa IST/AIDS da Sesau, eles atenderam cerca de 30 pessoas e realizaram testes rápidos para detecção do HIV, sífilis, hepatites B e C, escuta qualificada dos pacientes, abordagens de usuários, distribuição de lanches e insumos de higiene pessoal, preservativos e outros.

Cada grupo agiu paralelamente na promoção de atendimento às pessoas vivendo em situação de rua. O Instituto Atos de Amor viabilizou o banho solidário e roupas enquanto que o IBISS/CO, por meio do Projeto Afrodite (celebrado entre a Sesau e entidade), na distribuição de Kit de higiene para as mulheres em situação de rua e profissionais do sexo.

A coordenadora do Consultório de Rua, Maria Beatriz Almeidinha, explica a importância dessa ação. “As pessoas que vivem em situação de rua na região da antiga Rodoviária, precisam ter acesso aos serviços de saúde e na promoção da dignidade humana. Isso fortalece os vínculos entre os profissionais de saúde que prestam atendimento rotineiro no local e possibilita o acompanhamento adequado em casos de doenças graves, pois o tratamento é ofertado”, disse ela.

O Consultório de Rua atua no atendimento de pessoas vivendo em situação de rua, realizando consultas de enfermagem, encaminhamentos para tratamento em unidades de saúde.