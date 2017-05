Em entrevista, Secretário de Saúde alerta para que as pessoas do grupo de risco se vacinem

O secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, reforçou nesta quarta-feira (10.5), em entrevista – ao vivo -, ao programa jornalístico Bom Dia MS, da TV Morena, da importância da vacinação para as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de imunização contra a Influenza. Durante a entrevista, o secretário destacou os trabalhos realizados pelas equipes de imunização nos municípios para que seja atingida a meta de vacinação da campanha, que é de 90% de seu público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul apresenta um total de 20% de cobertura vacinal a duas semanas do término da campanha que vai até o dia 26 de maio.

Sobre o baixo índice alcançado até o momento, o secretário afirmou que a meta será alcançada gradativamente, em especial com a aproximação do Dia D da campanha que ocorre no sábado (13.5). Para Nelson Tavares, mesmo com o envio escalonado das doses da vacina pelo ministério, a antecipação da campanha ocorrida no Estado, vem atingindo gradativamente à meta estabelecida para cada grupo do público-alvo.

“Temos um ano diferente em comparação ao ano passado. Estávamos esperando uma procura menor, porém nossa estratégia de vacinação está em andamento em todos os municípios. Adiantamos o início da campanha e o público- alvo está sendo imunizado gradativamente e esperamos assim alcançar a meta de imunização até o final da campanha e assim evitar uma correria nos postos”, disse o secretário.

Mesmo sem registrar casos de H1N1 no Estado, o secretário alertou para que as pessoas que fazem parte do grupo de risco procurem as unidades de saúde para se vacinar, já que em contrapartida a secretaria vem registrando casos de gripe H3N2, que apesar de ser mais branda que o H1N1, pode se agravar se não houver cuidados. “A maioria dos casos registrados atualmente são do subtipo H3N2. No ano passado, a predominância foi o H1N1, por isso é importante que as pessoas busquem a vacina, que está disponível em todas as unidades de saúde”, ressaltou.

Vacinação

Desde o dia 17 de abril ocorre em todas as unidades básicas de saúde dos municípios, a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que continua sendo o método mais eficaz para evitar o agravo da doença. Para este ano foram incluídos os profissionais de educação da rede de ensino básico (Regular, Especial e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e superior das escolas públicas e privadas. A inclusão no público-alvo foi um dos principais debates em 2016, devido aos números de casos registrados, sendo Mato Grosso do Sul, um dos principais estados a se mobilizar para a inclusão dos profissionais da rede de ensino.

Também fazem parte do público-alvo:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

Crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes puérperas (até 45 dias após o parto);

Trabalhadores de saúde;

Povos indígenas;

Grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas;

População privada de liberdade;

Profissionais do sistema prisional.

Em Mato Grosso do Sul serão aplicadas aproximadamente 750 mil doses que serão distribuídas aos 79 municípios. A mobilização é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Superintendência Estadual de Vigilância em Saúde em parceria com as coordenadorias de imunização dos municípios, sendo a meta de 90% do público-alvo. Confira a entrevista na íntegra.

