Pessoas com problemas renais crônicos são pauta de debate amanhã, 19

A grave situação enfrentada pelos renais crônicos no Brasil está na pauta de debates, amanhã (19), na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), a partir de requerimento do deputado Mandetta (DEM/MS) provado em junho. O problema da diálise no Brasil é pautado em várias frentes.

Primeiro os números sobre a doença e o tratamento são alarmantes. A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) estima que 10 milhões de brasileiros sofram de algum tipo de disfunção renal e que 120 mil façam hemodiálise. Pelos dados da entidade, o número de pacientes cresceu 71% nos últimos dez anos, enquanto a quantidade de locais que oferecem o tratamento aumentou 15%. As consequências, segundo a SBN, são: superlotação nas poucas unidades e hemodiálises malfeitas, incluindo até mesmo redução no tempo de sessão, o que encarece ainda mais o tratamento, por causar complicações à saúde e, o pior, por poder levar à morte.

Em junho, a Resolução Diretora Conveniada (RDC) Nº 11/14 editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) inviabilizaria o tratamento de hemodiálise devido ao aumento no custo do procedimento. A resolução previa requisitos como a adoção de descarte, após o uso, de todas as linhas arteriais e venosas usadas nos procedimentos hemodialíticos. Até então era feito o reuso dessas linhas.

O deputado Mandetta liderou o movimento, junto à CSSF e as entidades ligadas aos renais crônicos, para que a portaria fosse suspensa por 120 dias. Agora, o parlamentar espera que a situação seja resolvida ao reunir na mesa de debates representantes da Anvisa, do Ministérios da Saúde e das entidades representativas dos pacientes renais crônicos.

“Precisamos entender essa exigência da Anvisa de se trocar todas as linhas arteriais venosas e não trocar o filtro, que é o elemento principal do tratamento”, explica Mandetta. Segundo ele, ao se trocar só as vias, o ministério da Saúde estará agregando um custo, mas mantendo o mesmo tipo de tratamento. “No caso de se trocar as vias e o filtro, o valor da diálise dobraria. A consequência seria que o ministério com o recurso que tem não iria mais ampliar o financiamento do teto da Terapia Renal Substitutiva (TRS), que está defasado, e nós já estamos com muitos pacientes dependendo da TRS. Precisamos pacificar o tema”, conclui.

A presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Carmen Tzanno, acredita que a audiência pública será fundamental para debater vários gargalos do tratamento dos renais crônicos. “O deputado vem demonstrando profunda preocupação com a segurança e qualidade do tratamento dos pacientes portadores de doença renal crônica. Ele estabeleceu o diálogo e auxiliou na construção da ponte entre os especialistas, usuários e Anvisa”, afirma Tzanno.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes (ABCDT), Yussif Ali Mere, estava muito difícil criar uma oportunidade de diálogo entre as entidades representantes dos renais crônicos com o MS junto com a Anvisa. “A atuação do deputado foi providencial porque a RDC 11 iria inviabilizar o tratamento hemodialítico no preço que o ministério da saúde está pagando. Nesse momento, se não podemos oferecer as melhores práticas temos que lutar ao menos para dar acesso ao maior número de pessoas que necessitam do tratamento da forma como é feito há 40 anos”, conclui Mere.

