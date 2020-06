Pesquisa nacional sobre prevalência do Covid-19 inicia terceira fase na Capital

Os resultados dos estudos serão sempre tratados conjuntamente e nunca de forma individual. - ( Foto: CGNotícias)

Entre os dias 21 e 23 de junho deve ter inicío, em Campo Grande, a terceira fase da pesquisa realizada pelo instituto IBOPE Inteligência sobre a prevalência do coronavírus (Covid-19) na população brasileira. Em Mato Grosso do Sul, além da Capital, as cidades de Dourados e Corumbá também integraram o trabalho que está sendo realizado em outros 130 municípios do país. A coordenação do estudo é da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, com financiamento do Ministério da Saúde.

A pesquisa consiste na aplicação de um breve questionário sobre a existência de doenças preexistentes e possíveis sintomas de coronavírus, além da realização de um teste sanguíneo rápido que utiliza metodologia por punção digital.

Assim como nas fases anteriores, a equipe envolvida no trabalho passou por um treinamento metodológico e de biossegurança, conduzido por um profissional de enfermagem do município, com o intuito de dar o suporte técnico aos entrevistadores em campo e estabelecer contato com as autoridades locais, em especial o envio das informações de pessoas testadas como positivas diretamente ao contato disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O pesquisador deve obrigatoriamente estar devidamente paramentado e com identificação.

Todo morador que aceitar participar da pesquisa terá que assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que informa sobre os objetivos, procedimentos, possíveis riscos, sigilo dos dados, voluntariedade da participação, entre outros aspectos. Os moradores menores de idade e/ou adultos legalmente incapazes receberão o Termo e terão que ser autorizados pelos pais e/ou responsável para participar.

Os entrevistadores foram testados e apenas aqueles que apresentaram resultado negativo irão às ruas para realização da coleta de dados e aplicação do teste sanguíneo. Todos estarão utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs), conforme orientação do Ministério da Saúde. São eles: máscaras descartáveis, toucas descartáveis, aventais descartáveis, sapatilhas descartáveis, óculos de proteção e luvas. Além disso, todos os entrevistadores terão em mãos frascos de álcool gel, sacos de lixo infectante e caixas de descarte de materiais hospitalares.

As informações coletadas são absolutamente sigilosas, serão tratadas de forma anônima e os respondentes não serão identificados, de acordo com todas as normas éticas internacionais sobre pesquisas em saúde (com exceção da Vigilância Sanitária, caso o resultado do teste seja positivo). Os resultados dos estudos serão sempre tratados conjuntamente e nunca de forma individual.

O IBOPE Inteligência ressalta que é muito importante que os moradores dos domicílios selecionados aceitem participar desse estudo. Além de ficarem sabendo do resultado dos seus exames, contribuirão com a ciência e com os esforços de conter o avanço da pandemia no País.

Os moradores que tiverem dúvidas podem utilizar os canais abaixo para esclarecimento:

pesquisa.covid-19@ibopeinteligencia.com

pesquisa.covid-19@ufpel.edu.br.

0800 800 5000

11 3335 8583

11 3335 8606

11 3335 8610