Pesquisa em SP relaciona o vírus da Zika com a cegueira de bebês

Um estudo identifica, pela primeira vez, o nascimento - em São Paulo - de bebês com cegueira causada pelo vírus da Zika. Dr. Rubens Belfort, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz parte de um grupo de pesquisadores brasileiros e americanos que estudam a relação entre o vírus da Zika e a cegueira em recém-nascidos no Brasil.

Em um artigo que acaba de ser publicado numa revista científica americana, os pesquisadores trouxeram uma novidade: o descobrimento dos dois primeiros casos de bebês que nasceram cegos na região metropolitana de São Paulo por causa do vírus.

“Nós verificamos que o vírus da Zika pode pegar também a parte da frente do olho. O vírus pode, na criança principalmente, levar a diferentes tipos de lesões, todas elas capazes de contribuir pra cegueira”, explica Belfort.

O trabalho estudou o caso de duas mães que foram infectadas pelo vírus da Zika. Uma de 17 anos e a outra de 14 anos. As duas moram na Grande São Paulo e nunca viajaram para fora do estado. As adolescentes também não têm nenhum parente com problemas de visão.

Segundo o pesquisador, 30% das crianças que nascem infectadas pelo vírus da Zika apresentam algum tipo de problema na visão. “Até agora o mosquito ganhou todas, a gente precisa ganhar do mosquito. Isso veio pra ficar e a vacina vai demorar muito, a única maneira da gente ter uma medida eficiente é através da prevenção.”

