Pesquisa avalia o que os brasileiros acham dos planos de saúde

Três em cada quatro clientes da Unimed também estão satisfeitos com os serviços oferecidos, principalmente no que diz respeito ao atendimento, a qualidade dos hospitais e a facilidade para marcar consultas - Reprodução

A concepção dos brasileiros em relação aos planos de saúde foi objeto de pesquisa do Instituto Datafolha, com mais de 4 mil pessoas. O estudo apontou que 53% dos entrevistados consideram a Unimed a marca mais confiável e não mudariam para nenhum outro plano, posicionando a Unimed na liderança do ranking de confiabilidade entre os maiores players do mercado.

Segundo a pesquisa, encomendada pela Unimed do Brasil -- que representa institucionalmente as cooperativas que atuam sob a marca Unimed -- um dos motivos para essa confiança está na imagem que a marca transmite, sobretudo em razão da recomendação de pessoas, afinal 93% dos entrevistados recomendariam a Unimed para a família e para os amigos. O estudo ainda atesta que o tamanho da rede é um aspecto muito valorizado pelo consumidor. Hoje a Unimed representa institucionalmente 346 cooperativas.

Três em cada quatro clientes da Unimed também estão satisfeitos com os serviços oferecidos, principalmente no que diz respeito ao atendimento, a qualidade dos hospitais e a facilidade para marcar consultas. Outro dado refere-se à popularidade da Unimed: 92% dos participantes da pesquisa conhecem a marca, tanto entre brasileiros que têm planos de saúde (23% da população) como aqueles que não possuem. Conduzido em julho de 2017, o levantamento do Datafolha foi realizado a pedido da Unimed do Brasil.

Para o diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil, Darival Bringel de Olinda, esse tipo de levantamento é importante para reconhecer as necessidades dos clientes, além de servir como parâmetro para adoção de melhorias na gestão da rede assistencial e no atendimento ao público. "Nosso objetivo é oferecer o que há de melhor em saúde para os nossos clientes. Por isso, é uma satisfação sabermos que a maioria está satisfeita com nossos serviços. Com esses dados em mãos, podemos nos aprimorar ainda mais", argumenta.

Percepção dos médicos

Outro estudo do Instituto Datafolha, também desenvolvido a pedido da Unimed do Brasil, avaliou a relação dos médicos com a marca Unimed. De acordo com a pesquisa, caso solicitado, 42% dos médicos recomendariam Unimed a seus pacientes. Entre os motivos dessa indicação estão qualidade e amplitude nos serviços de médicos, laboratórios e clínicas. A pesquisa nacional, realizada entre julho e setembro de 2017, contemplou 1.100 entrevistas com médicos -- incluindo 550 cooperados Unimed.