Personal trainer elenca erros na hora de fazer abdominal

Muitas pessoas têm dúvidas na hora de fazer abdominal, quantas repetições fazer, entre outras. Pensando nisso, o personal trainer Rodrigo Carvalho citou alguns erros cometidos por quem faz este exercício.



1- Não usar colchonete: Deitar-se diretamente sobre o piso pode te trazer dano nas costas e no cóccix.



2- Se levantar com o pescoço: Quando você levantar o tronco do piso, nunca o faça exigindo dos músculos do pescoço. A força deve estar no seu abdômen.



3- Subir até tocar os joelhos: Não é necessário elevar tanto o tronco até que toque os joelhos. Se você sobe até a metade, fortalece a região abdominal do mesmo jeito, mas assim não força o pescoço.



4-Não usar o abdômen: Nunca suba e desça com o abdômen relaxado. O ideal é recrutar a musculatura forçando o umbigo para dentro durante toda a rotina.



5-Fortalecer só uma parte do abdômen: Para conseguir uma barriga invejável, não há que se concentrar em uma única parte do abdômen, mas trabalhá-lo por complete.



6- Fazer abdominal diariamente: O abdômen é um músculo como outro qualquer. Ele precisa de descanso. Então, o ideal é fazer no máximo três vezes na semana, dando um intervalo de pelo menos 48 horas entre um treino em outro



Rodrigo também listou os melhores exercícios para o abdômen para fazer em casa, já que as academias não estão abertas na maior parte do país:



- Abdominal tradicional

- Abdominal infra

- Abdominal remador

- Abdominal oblíquo



Também é preciso deixar claro que abdominais não fazem você perder aquela barriguinha. Mas quem tem gordura abdominal, ainda assim, deve fazer.



"Na verdade, todas as pessoas precisam fazer o treino de abdominal para fortalecer o músculo do abdômen. As pessoas que têm a capa de gordura por cima do abdômen, elas vão perder essa capa de gordura fazendo treinos aeróbio com musculação e dieta. Mas isso não impede que ela faça o exercício abdominal para fortalecer o seu abdômen", explica o profissional de Educação Física, que conclui:



"É muito importante e já falei acima, as pessoas saberem que fazer exercícios abdominais não vão te dar os famosos gominhos. Isso é mito! Todos nós já temos os nossos gominhos formados. O que acontece é que ao longo da vida vai criando-se capa de gordura por cima do músculo abdominal. Então, façam exercício abdominal sabendo que é para fortalecimento, tá bom?! A capa de gordura será retirada com treinos intensos e dieta".