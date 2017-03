Pediatras atendem em três unidades nesta 3ª durante o dia

Três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande oferecem atendimento pediátrico durante o dia nesta terça-feira (21). A informação consta na escala divulgada pela prefeitura, disponível no site do município. Conforme essa tabela, pela manhã há pediatras na UPA Coronel Antonino e Vila Almeida e à tarde haverá ainda nestas duas e no Universitário.

Apesar da divulgação, a informação no site da prefeitura nem sempre é precisa. A tabela de segunda-feira (20) indicava que apenas dois médicos atenderiam a demanda da cidade na UPA do bairro Coronel Antonino, na prática não foi o que aconteceu.

O secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, comentou o problema. “Nós temos dois pediatras à tarde no Coronel Antonino e o que aconteceu: uma pediatra entrou de atestado e a outra seria uma clínica geral que apoia a pediatria. Como ela se sentiu insegura no atendimento aconteceu que ficou sem pediatra na unidade de Coronel Antonino” afirma Vilela.

CRS

Ainda segundo informações do município, nesta terça-feira (21), três pediatras estão atendendo no Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Coophavila II; três no do bairro Tiradentes e dois no bairro Nova Bahia.

Atendimento nas UPAs

Após a falta de médicos para atendimento infantil na tarde de segunda-feira (20), uma equipe da TV local acompanhou como estava a situação à noite. A primeira parada foi por volta das 20h (de MS), na UPA do jardim Leblon. A unidade estava lotada, inclusive do lado de fora. De acordo com a enfermeira-chefe, a escala de seis pediatras estava completa.

Quem esperava por atendimento precisou ter paciência. A dona de casa, Camila da Silva, esperou por horas para conseguir atendimento para os dois filhos. “Três horas esperando. estou desde as cinco aqui esperando e nada. Tem gente lá dentro, que tá esperando mais tempo do que eu aqui e não foi chamado até agora” afirma Camila.

Na sequência, a equipe seguiu para a UPA da vila Almeida. O saguão de espera estava cheio. Pela escala, cinco profissionais da pediatria deveriam estar de plantão e segundo a coordenação, a lista estava completa. O construtor Cleiton Correa levou o filho de dez anos que sentia dores e febre. Eles esperaram uma hora e meia pela triagem e mais quarenta minutos para o atendimento.

“A médica atendeu, se foi cinco minutos foi muito. Aí, beleza, apalpou o peito dele, a barriga e falou: 'essa é a medicação que tá na receita'. Saí de lá, vim na farmácia, a menina responsável pela farmácia falou: 'não, essa medicação aqui só comprada'. aí fica difícil” desabafa Correa.

A terceira parada foi na UPA das Moreninhas. O saguão não estava tão cheio. Por volta das 22h, cinco crianças esperavam por atendimento. A escala de cinco pediatras também estava completa.

A auxiliar de serviços gerais, Aureni Pereira, conta que esperou o dia todo para levar o filho à UPA, porque a unidade só oferece atendimento pediátrico à noite. O pai afirma que chegou a ligar para o Serviço Móvel de Urgência (Samu), para pedir informação.

“Perguntei se tinha algum pediatra em algum bairro. falaram pra mim que tinha na vila almeida, só que ia encerrar uma hora. aí como que você faz...lá do outro lado, né. aí, fiquei esperando ela vomitou, parava, vomitava, parava, até agora à noite. teve que esperar o dia todo? o dia todo porque não tinha em nenhum posto, nada, nada”

A UPA do bairro Universitário estava lotada, pelo menos vinte crianças aguardavam atendimento. A auxiliar de dentista, Andréia Dias, ficou preocupada com a situação. “Eu fiquei assustada, bem assustada mesmo. A gente sai do serviço, né e vem, se depara com uma situação dessa, no outro dia tendo que acordar cedo novamente pra trabalhar, tá bem difícil” explica Andréia.

A direção da unidade informou que seis clínicos e seis pediatras estavam trabalhando durante a noite. Segundo a secretaria municipal de saúde, na segunda-feira, em campo grande, 76 pediatras estavam atendendo em UPAS, UBS e CRS e ainda faltam 234 profissionais para fechar o quadro.

