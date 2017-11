Participantes de projeto emagreceram mais de 230 quilos em um mês

Mais saúde, bem estar, qualidade de vida e menos peso; estes foram os benefícios conquistados pelos 100 participantes da primeira edição do projeto Emagrece Campo Grande. - Divulgação

Mais saúde, bem estar, qualidade de vida e menos peso; estes foram os benefícios conquistados pelos 100 participantes da primeira edição do projeto Emagrece Campo Grande. O programa começou no dia 28 de outubro e foi encerrado no último sábado (25). Neste período de um mês, juntos, os participantes emagreceram 233 quilos.

Segundo o personal trainer Fernando Almeida, idealizador do projeto, o resultado superou as expectativas. “Os participantes se empenharam ao máximo, seguiram as nossas recomendações, passaram a praticar mais atividade física, a buscar uma alimentação mais saudável e começaram a mudar alguns hábitos no dia a dia. E o mais importante: eles estão comprometidos a manter essa nova rotina. Ficamos muito felizes e gratos por poder transformar a vida dessas pessoas por meio do nosso trabalho, ajudá-las nesta batalha contra o sobrepeso e a obesidade”, destaca.

Programa transformou vidas

Para a participante Fabíola Brandão, que eliminou 7,8 quilos, ter contato com pessoas que tinham as mesmas dificuldades que ela, foi muito importante na luta contra a balança: “Se uma pessoa estava desanimada tinha sempre alguém para animar. O programa contou com uma equipe multidisciplinar que nos ajudou em vários fatores. Foi muito gratificante cumprir semanalmente os desafios propostos pela nutricionista e ver os resultados depois na balança. Os psicólogos resgataram a nossa essência fazendo-nos refletir sobre a nossa real “fome”. As atividades físicas melhoraram o meu ânimo, minha flexibilidade e diminuíram minhas dores. O programa resgatou minha auto estima; comecei a postar fotos nas redes sociais, coisa que eu não fazia; fiz novos amigos, parcerias. Vou guardar para sempre essa experiência”.

Já para o participante Mário Márcio Rodrigues Ballatore, que eliminou 10,8 quilos, o Emagrece Campo Grande foi um passo firme na luta contra a obesidade e na busca por qualidade de vida. “O apoio de todos da equipe, dos participantes, grupos no whatsapp, dos parceiros do projeto foi de grande valia. Os psicólogos, a nutricionista e o personal trainer foram grandes aliados. Agradeço a todos os profissionais por proporcionarem esses resultados em nossas vidas. Vamos para a segunda edição que o caminho é longo ainda”, realça.

Sobre o programa

O Emagrece Campo Grande foi conduzido por meio de três pilares: atividade física, nutrição e psicologia (apoio psicológico). Durante 30 dias os participantes foram acompanhados pela nutricionista Juliana Mendonça (7 Grãos Cozinha Light), personal trainer Fernando Almeida e por psicólogos da Clínica Humaniza. Os encontros presenciais foram realizados aos sábados de manhã, com avaliação física, exercícios, dinâmicas de grupo e palestras com nutricionistas, psicólogos e educadores físicos.

No período do projeto os participantes tiveram acesso a degustação de serviços fitness em academias, studios de personal trainer, box de crossfit, grupos de treinamento funcional e personal trainer. Além de descontos exclusivos em empórios, lojas de suplementos, cafeterias, clínicas de nutrição e estética, entre outros. Os serviços foram oferecidos por mais de 60 parceiros do programa, que envolveram profissionais da saúde e empresas locais. A segunda edição do Emagrece Campo Grande está prevista para o início de 2018.