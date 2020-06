Parceria entre União e MS permitirá ampliação do Núcleo de Medicina Legal em Corumbá

Nesta segunda-feira (29.06), a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul (SPU/MS) firmou um termo de cessão de uso de imóvel com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e D - (Foto: SECOM GOV MS)

Nesta segunda-feira (29.06), a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul (SPU/MS) firmou um termo de cessão de uso de imóvel com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

O imóvel cedido possui área de 1.774,92 m² e está localizado na Alameda Joaquim Alcides Pereira, no centro do município de Corumbá. O terreno será utilizado para a ampliação do Núcleo de Medicina Legal – IRML da Unidade Regional de Perícia e Identificação.

“A doação desse terreno vai propiciar que atendamos a população de Corumbá e da regional de Ladário da melhor forma possível com o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Como estamos reformando o prédio do IML, formalizamos o terreno ao lado para otimizar a estrutura existente”, frisou Gloria Setsuko Suzuki, coordenadora-geral de Perícias.

Segundo a secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Nardes, a parceria traz inúmeros benefícios, tanto para a população como para os servidores da Segurança Pública.

“A cedência do imóvel realizada pela União é uma medida que reflete na melhoria dos atendimentos prestados à população, já que com a ampliação, os servidores terão um ambiente de trabalho adequado e que proporcionará celeridade ao desenvolvimento de suas atribuições”, destacou Ana Nardes.

O termo de cessão foi assinado pelo superintendente do Patrimônio da União, Luiz Ribeiro Rosa; titular da SAD, Ana Carolina Nardes e coordenadora-geral de Perícias, Gloria Setsuko Suzuki. O ato também foi acompanhado pelo superintendente de Patrimônio e Transporte – SAD, José Alberto Furlan.