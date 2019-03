Parceria entre Estado e Santa Casa de Campo Grande aumenta chances de pacientes na fila de transplantes

Antes, devido à dificuldade para o transporte, os órgãos eram ofertados para a Central Nacional de Transplantes, e as equipes vinham fazer a retirada com aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), com avião fretado ou voo comercial - Foto: Ilustração

Uma parceria entre o Governo do Estado, através da Casa da Aviação Militar e a Santa Casa de Campo Grande está possibilitando que órgãos doados, possam ser captados, e trazidos para a Capital, atendendo a pacientes que aguardam por transplantes.

Desde o início do ano as aeronaves que integram o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e a Casa de Aviação Militar, já realizaram cinco viagens, o que corresponde ao transporte de aproximadamente 20 órgãos para transplantes. O Coordenador de Transporte Aéreo da Casa Militar, Coronel Adalberto Ortale Junior explica que como resultado da parceria até mesmo o transplante de coração pode voltar a ser feito na Capital.

A frota aérea do Estado é composta hoje por três aeronaves – um Sêneca e um Cessna para atividades civis, um King Air à disposição do governador, além de duas aeronaves da Sejusp. Segundo o Coronel a intenção é melhorar a infraestrutura de voos para atender às demandas de Transplantes (CET).

O coordenador da OPO – Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de Campo Grande, Rodrigo Correa, explicou que quanto mais rápido é feita a captação maior a chance do transplante ser bem sucedido.

Antes, devido à dificuldade para o transporte, os órgãos eram ofertados para a Central Nacional de Transplantes, e as equipes vinham fazer a retirada com aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), com avião fretado ou voo comercial. Atualmente as captações são realizadas nos municípios de Dourados e Três Lagoas, onde existem as Comissões Intra-hospitalares, e atendem aos sul-mato-grossenses.