Parceria com instituições de ensino fortalece integração serviço e educação permanente em saúde

Pré-lançamento do Programa de Certificação da Qualidade em Unidade de Saúde Escola.

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), através da Gerência de Educação Permanente (GEP), está fortalecendo a Politica de Integração Ensino Serviço e Educação Permanente em Saúde através da parceria com as instituições de ensino de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (17) aconteceu o pré-lançamento do Programa de Certificação da Qualidade em Unidade de Saúde Escola com o acolhimento e apoio aos trabalhadores das unidades de saúde que são campo de estágio para formação de acadêmicos de enfermagem e radiologia.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a educação continuada e o investimento na qualificação do profissional são extremamente importantes para fortalecer o serviço de saúde.

“Esse é um trabalho que vem sendo estruturado dentro da secretaria para que a gente possa colher frutos e ter resultados positivos a curto e longo prazo. É preciso investir e priorizar a sustentabilidade das ações para que o trabalho seja perene. Investindo na educação continuada e fortalecendo esse trabalho que vem sendo feito iremos ter um ganho na qualidade técnica profissional”, enfatizou.

O coordenador de extensão da Universidade UNIGRAN, Fernando Faleiros, reforça que a integração com o serviço público, principalmente na área da saúde, é extremamente importante para o futuro profissional e a partir do próximo ano novas perspectivas de parcerias através do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAPS).

“Essa parceria é extremamente salutar e nós temos a previsão de inserção de mais seis disciplinas a partir do próximo ano. Essa integração é extremamente importante”, disse.

Durante o pré-lançamento do Programa de Certificação da Qualidade em Unidade de Saúde Escola foi realizada apresentação do apoio dos interlocutores/apoiadores para as unidade de saúde com o intuito de valorizar o trabalho realizado, além de realizar o planejamento do trabalho de excelência, se comprometendo nas ações de melhoria continua para o cuidado dos usuários do SUS e valorização da equipe de saúde.

Foi feita ainda a entrega do kit de integração ensino-serviço número 01, que valoriza o cuidado de cada profissional e das equipes de saúde de 03 unidades da atenção básica (Coronel Antonino, Marabá e Vila Fernanda), CAPS, UPAS e CRS.