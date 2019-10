Para reforçar atendimento à população, Prefeitura convoca 38 novos médicos

Foram convocados, através do Diário Oficial de Campo Grande, 38 médicos que estavam no cadastro de reserva de temporários e que irão reforçar o atendimento à população. Os profissionais irão trabalhar em regimes que variam de 12 a 48 horas semanais.

Foram convocados médicos especialistas, plantonistas e ambulatoriais. Um dos profissionais convocados é um médico plantonista pediatra, que terá carga horária de 12 horas semanais e irá atender nas unidades de urgência e emergência.

Para atendimento específico das crianças, também foi chamado um neurologista, que também atuará 12 horas por semana. Dois oftalmologistas, um ortopedista e um endócrino terão a mesma carga horária.

Além desses especialistas, foram convocados cinco médicos plantonistas e dez ambulatoriais, cada uma com carga de 24 horas semanais e seis plantonistas residentes, que atuaram 12 horas na semana.

Mais onze médicos ambulatoriais foram chamados através do edital, sendo que seis deles com carga de 40 horas por semana e outros cinco trabalharão 48 horas semanais.

Esses profissionais estavam inscritos no cadastro de médicos temporários da prefeitura e têm até três dias úteis para comparecer na Secretaria de Saúde com os documentos solicitados na publicação. Caso se esgote o prazo e algum deles ainda não tiver comparecido, será considerado desistente e, para concorrer novamente à vaga, deverá ser inserido no cadastro novamente.