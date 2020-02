Para combater o Aedes, fumacê passará em quatro bairros nessa quinta-feira

Quando perceber a aproximação do veículo, a população deve abrir portas e janelas - Foto: Divulgação

Auxiliando no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, zika e chikungunya, o serviço de borrifação ultra baixo volume – o fumacê – irá circurlar por quatro bairros para eliminar os mosquitos adultos. As equipes estarão no Alves Pereira, Centenário, Maria Aparecida Pedrossian e Vila Popular.

Os veículos que fazer a borrifação circularão entre 16h e 22h, contando que não haja mal tempo, como chuvas e ventos fortes, já que assim não há efetividade no lançamento do inseticida. O itinerário já foi pré-estabelecido, e as equipes circularão por esses locais.

Quando perceber a aproximação do veículo, a população deve abrir portas e janelas, permitindo que as gotículas do veneno entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário do Fumacê: