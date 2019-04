Para celebrar Dia Mundial da Atividade Física, unidades intensificam ações

Diversos são os benefícios obtidos para a saúde graças a prática regular de atividade física: melhora da circulação sanguínea, diminui os riscos de doenças cardíacas, fortalece os ossos, fortalece o sistema imunológico, ajuda a emagrecer e muitos outros. No próximo sábado (06), comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física e as unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) promovem diversas ações que visam o bem-estar dos pacientes por meio da prática de exercícios físicos.

As atividades são realizadas durante o todo o ano por profissionais de Educação Física que integram as equipes das unidades ou dos Núcleos Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB) para incentivar a população a praticar exercícios físicos regularmente. As unidades organizam grupos de caminhada, ginástica de baixo impacto e outras práticas laborais para mobilizar os pacientes.

Na semana que antecede o Dia e na posterior, as unidades intensificam as ações para buscar novos adeptos das atividades físicas programadas. Para participar, procure a UBS/UBSF mais próxima da residência e obtenha mais informações com a equipe da unidade.

Confira a programação semanal para algumas unidades: