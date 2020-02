Para aumentar estoque e produzir plaquetas Hemosul faz horário especial neste sábado

O objetivo do Hemosul é ampliar o atendimento aos doadores, e produzir plaquetas - Foto: Divulgação

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul funcionará em horário especial neste sábado (15.02), e a coleta que normalmente é das 7h às 12h neste dia, será estendida até as 17h.

O objetivo do Hemosul é ampliar o atendimento aos doadores, e produzir plaquetas, pois a demanda tem aumentado consideravelmente com os casos de dengue, que geralmente provoca redução na taxa de plaquetas. Conforme a instituição, toda produção está sendo distribuída para os hospitais, e a necessidade é para todos os tipos de sangue.

Plaquetas são células brancas do sangue produzidas pela medula óssea que tem como função, formar uma barreira nos vasos lesionados impedindo a ocorrência de hemorragias, e auxiliando na defesa do organismo.

Para doar sangue ou se tornar um doador é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Os doadores que tenham 16 ou 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável.

A frequência de doação é diferente entre homens e mulheres. Doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres podem doar até três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

Para mais informações sobre a doação de sangue em Mato Grosso do Sul acesse o site do Hemosul, aqui .

Serviço: Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande.

Fones: (67) 3312-1500 ou 3312-1517

Segunda à Sexta: 7h às 17h