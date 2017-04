Para ampliar número de doadores de sangue e medula óssea, nasce o Instituto Sangue Bom em Campo Grande

Foi lançado nesta última segunda-feira (17), no auditório da OAB (Ordem dos Advogados Brasileiros), seccional Mato Grosso do Sul, o Instituto Sangue Bom. O Instituto é um desdobramento do Projeto Sangue Bom, criado em 2015, após o diagnóstico de aplasia medular, de seu idealizador, Carlos Alberto Rezende, conhecido com Prof. Carlão, que viu em sua luta a missão de conscientizar e esclarecer a população do gesto solidário da doação de sangue e medula óssea para salvar vidas. Interessados podem acessar o site www.institutosanguebom.com.br para mais informações.

Maurício Vargas, Presidente do Instituto Reclame Aqui e amigo de Carlão, comandou a noite de lançamento do Instituto Sangue Bom e de seu site. Vargas iniciou seu discurso parabenizando Carlão pela efetividade de seu projeto que possibilitou a criação da instituição. “O Instituo nasce para levar a mensagem à população brasileira que um simples gesto pode salvar uma vida. Carlão, em sua luta, morreu e nasceu de novo para levar a diante sua missão de fazer o bem sem olhar a quem”,destacou Vargas.

O tesoureiro do Instituto, Pedro Pedrossian Neto, agradeceu a oportunidade de fazer parte de um time de pessoas do bem, “o Instituto vai mostrar para as pessoas de como é simples fazer uma doação, que não é doloroso e nem oferece riscos ao doador, e sim é um ato de amor”.

Ricardo Ayache, Presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) afirmou: “nós que trabalhamos diariamente com a construção de atendimento médico mais digno, visualizamos que esse alerta da importância da doação de sangue e de medula óssea, que o Instituto carrega na sua bagagem é importantíssimo para quebrar mitos e esclarecer a sociedade sobre a importância de ser um doador. Vivemos hoje em um mundo individualista, e Carlão representa hoje para nós um exemplo de solidariedade”.

A Gerente Técnica da Rede Hemosul de MS, Marina Sawada Torres reconheceu a importância da criação do Instituto Sangue Bom. “Quero agradecer Carlão pela sua dedicação no projeto em esclarecer e mobilizar a sociedade, além do amparo na divulgação através de campanhas captando mais doadores para os bancos de sangue de MS”, elogiou.

Para o Presidente da OAB-MS, Mansur Karmouche, “é um prazer presenciar o lançamento do Instituto, todas as campanhas apresentadas por Carlão foram aderidas por nós, por sua importância na sociedade, e hoje com certeza o nascimento do Instituto é uma das campanhas mais expressivas, por representar a atitude de pessoas abnegadas que nos enchem de esperança. Queremos parabenizar a todos os envolvidos”, revelou Karmouche.

Rezende Junior e Neiba Ota, amigos de Carlão que vivenciaram de perto a luta de Carlão pela vida declararam: “vivenciamos uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, e Carlão fez de sua guerra uma conquista para todos, ele é a prova de que Deus existe, ele é puro amor”.

O Dr. Luis Henrique Mascarenhas, hematologista, contou que Carlão foi um exemplo de pessoa para todos os pacientes e médicos que conviveram em seu tratamento. ”Carlão sempre foi um paciente que estimulava os outros pacientes, levava esperança e arrancava sorriso das pessoas com quem conviveu, e não seria diferente agora com a criação do Instituto. O Instituto nasce para levar a mensagem do bem, um trabalho voluntário de pessoas de bem da nossa cidade”, salientou.

Em meio a todas as emoções que abrilhantaram a noite de lançamento do Instituto, o Presidente do Instituto Sangue Bom, Prof. Carlão homenageou Michel Maruyama, Kaique Zanatta e Renan Rios Godoy pela luta que travaram pela vida, “eles tombaram na luta, mas não fugiram dela. Em honra a essas pessoas e por todos os demais que vivem nessa luta, eu vou continuar lutando para conseguir que cada vez mais as pessoas se cadastrem e se tornem um doador de sangue e de medula óssea. Uma gota de sangue pode salvar uma vida e uma vida tem o valor inestimável, seja você também um sangue bom”, finalizou.

Sobre o Instituto e site

O Instituto trabalha com palestras, levando informação para a população, quebrando mitos e preconceitos sobre ser um doador, visando captar cada vez mais doadores regulares em Mato Grosso do Sul, além de desenvolver campanhas nas áreas de saúde, ambiental e esporte, sempre ligadas à solidariedade. O Instituto irá trabalhar também com campanhas de doações de cordão umbilical e órgãos.

O site www.institutosanguebom.com.br já esta no ar com uma linguagem simples, contendo informações novas diariamente sobre como se tornar um doador e salvar vidas.



Veja Também

Comentários