Para ampliar atendimento em saúde, Governo convoca mais 30 enfermeiros para Hospital Regional

s convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (Foto: Edemir Rodrigues)

Nesta sexta-feira (17.07), o Governo do Estado publicou edital que amplia o quantitativo de vagas oferecidas no Processo Seletivo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) em mais 30 vagas para a função de enfermeiro.

“Trata-se de uma ampliação de vagas importante nesse momento, pois garante um reforço no combate à pandemia, além de melhorar o atendimento na linha de frente”, avalia a titular da SAD, Ana Nardes.

As vagas serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação. Os convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 21 e 22 de julho de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

A relação completa dos candidatos convocados e a documentação que deverá ser apresentada podem ser conferidas nas páginas 35 a 38 da edição nº 10.228 o Diário Oficial do Estado.