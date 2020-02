Para alertar contra HIV/Aids, serviço de combate a ISTs faz blitz no enterro dos ossos

Além das ações em campo, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também funcionará em horário especial para atender os foliões. - (Foto: Divulgação)

Durante todo o Carnaval, equipes do serviço de combate às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) realizaram atividades de prevenção, principalmente ao HIV/Aids, e o mesmo acontecerá nesse sábado (29), quando é festejado o “enterro dos ossos”, que simboliza o final do Carnaval.

Nesse fim de semana será feito uma blitz na esquina da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Afonso Pena, onde serão entregues materiais informativos e preservativos aos motoristas, além das orientações em caso de suspeita de contágio com alguma IST.

Além das ações em campo, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também funcionará em horário especial para atender os foliões. Nesse último dia de festejos, o CTA estará aberto das 19h às 23h oferecendo orientações e testes rápidos para detecção de doenças.

No centro, haverá uma equipe multidisciplinar, composta por um médico para atender à população, realizando testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B, além do oferecimento de Profilaxia Pós-exposição (PEP), caso julgado necessário, assim o folião poderá iniciar o tratamento em até duas horas após o contágio com o vírus.