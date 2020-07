Para agilizar entrega de resultados, Hemosul realiza testagens laboratoriais da Covid-19

O Hemosul receberá as amostras dos locais autorizados e fará apenas a testagem. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A partir desta quarta-feira, dia 08, o Hemosul (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul), também fará a testagem laboratorial de exames para diagnóstico da Covid-19. O objetivo é dar maior agilidade na entrega dos resultados dos exames.

Serão realizados, diariamente, 200 exames, porém o Centro não fará a coleta dentro da instituição. O Hemosul receberá as amostras dos locais autorizados e fará apenas a testagem.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, com isso será possível uma melhor compreensão da atual realidade da doença em Mato Grosso do Sul, e assim acelerar a tomada de decisões.

Os equipamentos específicos para essa testagem foram cedidos pelo Ministério da Saúde ao Centro, que também recebeu a doação dos reagentes para realização destes testes.

Porém a direção do Hemosul alerta à população: uma vez que a unidade não fará coletas, as pessoas não devem se dirigir ao local. Já as doações continuam sendo necessárias, ainda mais diante do baixo estoque, principalmente referente aos tipos O positivo e O negativo.