Palestra preventiva sobre males da coluna atinge 1,7 mil servidores

Cerca de 1,7 mil servidores públicos receberam em seus locais de trabalho palestras preventivas com orientações sobre os males causados pela falta de cuidados com a coluna. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e a Clínica Reabilitare, que juntas percorreram mais de 40 secretarias, fundações, agências e autarquias.

Com orientações e dicas básicas de ergonomia e postura, profissionais da área de fisioterapia ensinaram algumas práticas que podem ser executados no decorrer do dia no ambiente de trabalho. “As doenças ocasionadas no local de trabalho devem ser, não só monitoradas, como também cuidadas de maneira preventivas, com orientações e medidas que podem ser aplicadas diariamente evitando problemas futuros” ressaltou o fisioterapeuta Paulo Endrigo Fachin durante a palestra na Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento (Sugesp).

De acordo com o profissional a má postura pode causar doenças como artrose, artrite, escoliose, dentre outras. Outras situações também ocorridas no local de trabalho, como estresses e relações interpessoais, são fatores que contribuem na ocorrência de diversas doenças.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, ressaltou a importância de ações que promovam a saúde preventiva para o servidor. “Temos uma coordenadoria especial para cuidar do servidor. É importante que ele tenha esse suporte e cuidado com a saúde física, mental e emocional” pontuou Assis.

A ação promovida pela SAD por meio da Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas foi realizada em três etapas.

Foto: David Majella

