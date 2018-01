Pais recebem orientações no programa ‘Odontologia para Bebês’

“Odontologia para Bebês” busca também transformar os pais em multiplicadores de conhecimento. Neste ano, o programa também será realizado em Dourados e os interessados em participar devem ligar nos seguintes telefones: Dourados (67) 3033-8359 e Campo Gran - Divulgação

O programa de prevenção “Odontologia para Bebês” realizou, na última quinta-feira (25), na sede da Cassems, em Campo Grande, palestra informativa para pais e mães que querem cuidar dos dentes dos seus filhos. O programa foi criado há dez anos com o objetivo de prevenir problemas e manter a saúde bucal das crianças e, desde a sua criação, já realizou mais de 2 mil atendimentos. O “Odontologia para Bebês” busca também transformar os pais em multiplicadores de conhecimento. Neste ano, o programa também será realizado em Dourados e os interessados em participar devem ligar nos seguintes telefones: Dourados (67) 3033-8359 e Campo Grande (67) 3309-5394.

Edna Figueiredo trouxe a filha Emanuelly, de oito meses, para participar do programa. Para ela, as informações passadas na palestra foi muito importante, especialmente, pela forma como são passadas.

“Eu tenho uma filha mais velha e um dia trouxe para atendimento e vi o panfleto do programa, me interessei e inscrevi a Emanuelly. A palestra foi muito boa e tirou muitas dúvidas minhas, principalmente porque a minha filha está nascendo os dentes agora. Aqui a gente acaba entendendo as coisas com mais facilidade, principalmente, as necessidades do escovamento e da prevenção”, explica.

A beneficiária Marisa Satiko também destaca a quantidade de dicas que recebeu na palestra. Michaela, de 1 ano e três meses, já tem data para a primeira consulta odontológica.

“Para mim foi bem esclarecedor porque eu tirei algumas dúvidas que tinha. Por exemplo, aprendi aqui que não existe a relação entre o uso de antibiótico e a cárie, também aprendi a quantidade de pasta de dente que posso usar. Enfim, aprendi que existem alguns cuidados que a gente deve manter para que a criança não tenha cárie. Foi bastante enriquecedor e em abril a minha filha já vai se consultar”, conta.

Já Vanessa da Silva, mãe da Heloísa, de sete meses, salienta que a palestra foi “muito proveitosa, esclarecedora, pois muitas dúvidas foram sanadas, principalmente as do dia a dia e agora vou dar continuidade no programa com o atendimento”, destaca.

A dentista responsável pelo “Odontologia para Bebês”, Heloísa da Cunha Maia de Souza, explica como o programa funciona e quais os seus objetivos.

“O programa está completando 10 anos aqui em Campo Grande. Como a demanda do interior é muito grande, porque a gente atende umas 15 crianças vindas de municípios do interior, a gente implantou o programa em Dourados também. Então, depois da Capital, a gente vai atender as crianças de Dourados e região com o mesmo objetivo que é atender da forma mais precoce possível, a prevenção, a manutenção da saúde bucal para que essas crianças cheguem à idade adulta sem a incidência de cárie”, pontua.