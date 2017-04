De Maracaju, pais fazem campanha para tratamento de criança com câncer nos EUA

O garoto João Neto, de apenas cinco anos, luta há 1 ano e meio contra um câncer chamado TCG (Tumor de Células Germinativas). Durante todo esse tempo fez seu tratamento em Barretos, no interior de São Paulo.

Nessa batalha atravessou vários ciclos de forte quimioterapia e por fim um transplante de medula. Aqui no Brasil seu tratamento praticamente finalizou. Agora ele precisa ir para Boston, nos Estados Unidos, onde precisa passar por uma Radioterapia em Prótons, que custa 200 mil dólares. O tratamento impede que seu câncer volte pela terceira vez.

Diante disso, os pais criaram uma página nas redes sociais em busca de doações, mas também de orações para a recuperação da criança. Na página do Facebook, eles contam a história do pequeno João Alberto Neto, para que os pedidos por contribuição cheguem a um maior número de pessoas.

Quer ajudar também?

Banco do Brasil

Agência: 6621-4

C/C: 12179-7

CPF: 055.529.251-73

João Alberto Gomes e Silva Neto

Caixa Econômica Federal

Agência: 2228 OP: 013

C: 34628-1

CPF: 034.131.081-66

Analice Feline Franco

Veja o vídeo de João Neto agradecendo às pessoas pelas orações:

Conheça a trajetória da criança contada pelos pais:

No dia 15 de agosto de 2011 nascia em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, os gêmeos João Abner e João Alberto Neto. Nesse dia, os médicos "constataram'' que um deles (João Neto ) tinha nascido com "uma má-formação". Fizemos todos os tipos de exames possíveis em nosso Estado, mas nada era realmente certo sobre o caso. Com isso passaram-se três meses. Foi então que decidimos ir para Curitiba-PR. AO chegarmos com os exames, o médico nos informou que ele tinha um Teratoma sacro-coccígeo e deveria ter sido operado no dia de seu nascimento.Marcamos então a cirurgia para o dia seguinte.

Feita a cirurgia, teríamos que esperar a biopsia do tumor. Ficamos internados cerca de 10 dias e o irmão gêmeo, que também era amamentado no peito permaneceu conosco.

Veio o resultado da biopsia como Benigno, então voltamos para casa, os médicos orientaram que deveríamos acompanhar durante dois anos com exames de imagem, e assim fizemos.

O tempo passou e ele se desenvolveu normalmente, sempre muito saudável e ativo. Porém, com 4 anos de idade, em novembro de 2015 ele começou a sentir fortes dores no cóccix novamente, isso já era um alerta. Fomos para Curitiba e lá o medico nos deu a noticia que ele tinha outro tumor no mesmo local, operamos e o resultado dessa biopsia mudou toda a nossa vida.

Nosso mundo desabou, nosso menino estava com câncer e não sabíamos para onde ir , quanto tempo tínhamos para salvá-lo.

Foi então que decidimos ir para Barretos-SP, referência em tratamento quimioterápico infantil. Ao chegarmos, fomos muito bem atendidos, refizemos todas as imagens e então o que era simples virou complicado. João Neto tinha metástases no pulmão e outro tumor na coluna, seu estágio 4 significa que era avançado. Foi aí que o desespero nos pegou, não sabíamos se ele aguentaria as doses que precisaria tomar, seu protocolo era de 5 ciclos com 3 tipos de drogas.

Imediatamente começamos a pedir oração, para todos, sabíamos que podíamos confiar em um Deus que nunca falha e que usa vários meios para cumprir seus propósitos.

Com apenas 3 ciclos, repetidos os exames ele tinha curado 93,7% do seu corpo, não tinha mais nada nos pulmões e o da coluna tinha diminuído bastante. Completados os 5 ciclos, ele estava curado, precisou fazer uma cirurgia para retirar o resto do tumor que ainda estava ali. Feito isso, em julho de 2016 estávamos de alta , faríamos apenas acompanhamentos mensais.

Mas nossa alegria durou pouco menos de um mês, quando seu marcador tumoral apontava que outro tumor estava em produção.

Segundo a declaração no face, os exames não mostravam onde estava o novo tumor, até que por um exame chamado Pet Scan, mostrou o local, o cóccix de novo. “Agora as chances dele diminuíam, mas ainda tínhamos o transplante autólogo de medula óssea, uma quimioterapia 10 vezes mais pesada tal qual um adulto não aguentaria. Nos apegamos cada dia mais em Deus e nossa confiança a cada dia renovada. O protocolo desse transplante foi mais fácil, pois ele não tomou toda a quimioterapia de uma vez, foi dividido em 3 etapas. Já finalizamos com Sucesso 2 etapas.

Ao finalizar a terceira, repetiremos os exames de imagem e marcadores, mesmo assim será necessário sessões de radioterapia com prótons, fora do Brasil,nos Estados Unidos, pois tal tratamento atinge apenas o tumor, diferente dos que são realizadas aqui no Brasil.

Veja Também

Comentários