Pais enfrentam desafios com bebês em casa durante pandemia

Pais enfrentam desafios de ficar com bebês 24 horas enquanto fazem home office - (Foto: Anastasia Shuraeva / Fonte: Pexels.com)

Os pais foram pegos de surpresa por seus filhos terem as aulas presenciais interrompidas durante a pandemia. Esse é um assunto delicado especialmente quando se trata de bebês que já frequentavam a creche e não possuem autonomia, precisando de um cuidador 24 horas por dia.

Enquanto fazem home office, os pais se veem obrigados a cuidar dos pequenos e ainda assim se preocupar em estimulá-los para seu correto desenvolvimento em cada etapa do crescimento. Mas como garantir que o bebê desenvolva de forma saudável mesmo estando em casa?

Embora muitos pais coloquem seus filhos na creche a partir de quatro ou seis meses pela necessidade de voltar ao mercado de trabalho, o bebê pode sim desenvolver muito bem e ter todas suas necessidades atendidas estando em casa com a mãe. Tudo que o bebê quer é colo, alimento - especialmente leite materno - e afeto.

Porém, tirar um tempo para estimulá-lo só irá somar pontos positivos no seu desenvolvimento e educação. Mas afinal, o que fazer com os bebês em casa?

Estabeleça uma rotina

Quando o bebê frequenta uma creche, ele geralmente tem uma rotina bem estabelecida. Acorda, vai para a escolinha, executa atividades e tem horários padronizados, volta, janta, brinca um pouco com os pais, toma banho e vai para a cama.

Essa rotina é saudável e deixa o bebê tranquilo. Por isso, mesmo com a pandemia, é importante que o bebê tenha essa previsibilidade de acontecimentos. Mesmo muito pequeno ele já é capaz de entender a sequência de fatos e se adaptar.

Estabelecer uma rotina é primordial para seu bebê desenvolver feliz e saudável. Ofereça as refeições, brinque com seu bebê, dê o banho e coloque para dormir no mesmo horário.

Dê autonomia durante as refeições

Quando frequentam a creche os bebês aprendem a comer sozinhos rapidamente. A criança adora tentar realizar as coisas por si só. Um grande erro que os pais cometem é fazer pelos seus filhos as tarefas que eles mesmos podem executar, ainda que com dificuldade no começo.

Dê essa liberdade e autonomia nas refeições. Permita que o bebê explore o alimento com as mãos, tente usar os talheres e beba sua água sozinho, mesmo que em um copo de transição.

Provavelmente ele fará bastante bagunça, mas não pense que isso não acontece na escolinha. A bagunça é uma parte do treinamento de comer sozinho.

Brinque com o bebê no chão

Brincar é uma etapa importante do dia. Um bebê de seis meses ainda não é capaz de realizar atividades na creche, portanto, não precisa de nada elaborado. Um tapete, almofadas e alguns brinquedos coloridos bastam. Para desenvolver bem sua musculatura, lugar de bebê é no chão, com supervisão dos pais, é claro.

O bebê pode ser colocado de bruços, ser estimulado a conversar, rolar, sentar, engatinhar ou andar. Isso vai depender basicamente da fase de desenvolvimento em que ele se encontra. Lembre-se sempre de respeitar os sinais de cansaço do bebê.

Com rotina estabelecida, oportunidade de explorar os alimentos e tempo de brincadeira com o papai e a mamãe o bebê terá um excelente ambiente para seu desenvolvimento.