Pacientes são examinados em ação e 31 são encaminhados para atendimento contra câncer de boca

No “Dia D de Combate ao Câncer de Boca", houve o atendimento em 145 pacientes na Praça Ary Coelho. Desse total, em 31 foram encontradas lesões suspeitas e os pacientes foram encaminhados aos centros de especialidades odontológicas.

A ação é em alusão à semana de prevenção ao câncer de boca, que está acontecendo até o dia 8 de novembro em todas as unidades de saúde da Capital. Os profissionais de odontologia da rede municipal de saúde e do Conselho Regional de Odontologia se organizaram para fazer a avaliação do maior número de pessoas possível, o que levou a estes pacientes, encaminhados a especialistas

A semana tem como objetivo alertar a população de que uma ferida pequena dentro da boca, que muitas vezes passa despercebida acreditando que é somente uma afta, pode ser um sinal de que algo não está certo e, por isso, é necessária a avaliação de um profissional que, se for o caso, diagnosticará o câncer precocemente.

Dados

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de boca é o 5º de maior incidência no Brasil entre os homens. A estimativa para cada ano do biênio 2018-2019 é de 14.700 casos, sendo 11.200 homens e 3.500 mulheres.

Conforme os últimos dados do INCA para Mato Grosso do Sul, a estimativa para 2017 era de que o Câncer de Boca fosse o 6º de maior incidência entre os homens, com uma taxa de 10,82 homens acometidos para cada 100 mil habitantes. Já entra as mulheres, a patologia seria a 13ª de maior incidência, com uma taxa de 3,14.

Ainda segundo os dados mais atualizados, o Câncer de Boca foi um dos maiores responsáveis por óbitos registrados no Brasil em 2014 em decorrência do Câncer. Embora Mato Grosso do Sul seja pioneiro no trabalho de prevenção ao Câncer de Boca, sendo o primeiro Estado a realizar a Semana de Prevenção e até mesmo um dos responsáveis pela Lei Federal que instituiu a Semana Nacional voltada ao combate a essa patologia, os dados ainda são alarmantes.

Em Mato Grosso do Sul, segundo o levantamento, a taxa bruta de mortalidade por Câncer de Lábio e Cavidade Oral por 100 mil em 2014 foi de 5,14 a 7,15 entre os homens. Já entra as mulheres a taxa foi de 1,30 a 1,51.

Câncer de Boca

O câncer bucal ocorre mais frequentemente em homens, principalmente com mais de 40 anos de idade. O câncer de boca atinge os lábios e a cavidade bucal, nas regiões da bochecha, gengiva, céu da boca, língua e assoalho da boca. Já o câncer de lábio tem como principal fator de risco a exposição solar.

Fatores de Risco

Os fatores que podem levar ao câncer de boca são idade superior a 40 anos, vício de fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal ajustadas.

Principais Sintomas

Aparecimento de feridas na boca, não dolorosas e que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações superficiais, com menos de 2 cm de diâmetro, indolores (podendo sangrar ou não) e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço) são sinais de câncer de boca em estágio avançado.

Prevenção

Prevenção do câncer na boca: é possível através de hábitos saudáveis que incluem:

– Evitar o consumo excessivo de álcool;

– Evitar fazer uso excessivo de cachimbos e cigarros;

– Evitar exposição ao sol sem proteção;

– Evitar o uso de próteses desajustadas à sua boca;

– Ter uma boa higiene bucal, escovando os dentes quatro vezes ao dia, de preferência após todas as refeições;

– Ter um acompanhamento odontológico frequente;

– Manutenção de uma dieta saudável, rica em frutas e legumes;

– Realizar um autoexame da boca, procurando qualquer tipo de alteração como: feridas, inchaços ou manchas.