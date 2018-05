Pacientes psiquiátricos visitam cartão postal da Capital em dia de passeio do CAPS Vila Almeida

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Vila Almeida proporciona um passeio com 35 pacientes atendidos na unidade para comemorar duas datas importantes neste mês de maio: o Dia das Mães – comemorado no próximo domingo -, e 18 lembrado como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Eles visitaram o Parque das Nações Indígenas nesta quinta-feira (10) e fizeram uma confraternização para celebrar as datas.

Esta ação faz parte da prerrogativa de promover a renovação social dos pacientes em tratamento devido a transtornos mentais, como forma de garantir a cidadania e incentivar o lazer como instrumento da manutenção da saúde mental.

A psicóloga do CAPS III Vila Almeida explica que “o passeio visa estimular a interação entre os próprios pacientes, como os membros da equipe, o que favorece a adesão dos atendidos ao tratamento, além de cumprir com as proposições da Política de Saúde Mental estabelecida pela SUS”.

O CAPS III Vila Almeida atende cerca de 450 pacientes ambulatoriais por mês, dispõe de 8 leitos para acolhimento e retaguarda, além de funcionar 24h por dia, inclusive sábados, domingos e feriados para atendimento de pacientes em transtorno grave. Oferece oficinas, grupos e terapias em parcerias com universidades.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III – Vila Almeida

Endereço: Rua Marechal Hermes, 854 – Vila Almeida

Telefones: 3314-9963 / 3314-7021