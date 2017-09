Pacientes descobrem problemas de saúde em ações do Dia do Portador do Marca-passo

Em dois dias, cerca de 150 pessoas foram atendidas por profissionais da saúde de graça em Campo Grande, em comemoração ao Dia do Portador do Marca-passo / Divulgação

Em dois dias, cerca de 150 pessoas foram atendidas por profissionais da saúde de graça em Campo Grande, em comemoração ao Dia do Portador do Marca-passo. No sábado, o atendimento foi no Shopping Pátio Central e, na sexta de manhã, em frente ao Hospital do Coração, na Rua Cândido Mariano, 1703. Quem passou por esses locais, fez aferição de pressão arterial, fez a medida do pulso, recebeu informativos e orientações sobre marca-passo.

De cinco pessoas com marca-passo, segundo o médico Mauro Cosme Gomes de Andrade, três estavam com aparelhos que apresentavam falhas e seriam identificados só com aferição da freqüência cardíaca. A ação do fim de semana, de acordo com o cardiologista, é por orientação do Deca (Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial), para comemorar o Dia do Portador de Marca-passo. "Nós temos a missão de orientar, acabar com mitos e informar que o paciente vive bem com o aparelho", explicou o médico.

O representante da Biotronik, Alexandre Ribeiro, verificou nos equipamentos como estão os aparelhos dos pacientes implantados. “Ficamos muito felizes com a vinda de pessoas que vieram pela campanha. É muito importante conferir as condições do marca-passo”, explicou.

Assim, dona Maria Aparecida da Silva, de 48 anos, que há 8, colocou o aparelho marca-passo em Dourados, para regular os batimentos cardíacos, descobriu que o dispositivo precisa ser trocado. Ela mudou-se para Campo Grande e não vinha consultando o cardiologista. Na sexta, ela soube pela imprensa que haveria atendimento, de graça, no Pátio Central, e, às 8h de sábado, passou pela triagem médica. "Ainda bem que eu vim, recebi o encaminhamento e vou buscar nova cirurgia pelo Sus", disse.

Aparentemente, sem problemas de saúde, dona Angela Maria Arrua, de 57 anos, foi às compras e aproveitou para ser consultada. "Precisava mesmo ver a pressão, fiquei surpresa. Agora vou me cuidar mais", comentou que estava um pouco alta.

A gerente do shopping, Helma Firmino, ficou satisfeita com a atividade. "Nós apoiamos todo trabalho que beneficia a comunidade. Isso interage com o nosso cliente e todos ganham. Pensamos sempre no nosso público", comentou.

