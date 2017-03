Pacientes aprovam vistorias do prefeito e dizem que medida melhora atendimento

Para pacientes e acompanhantes, as vistorias que o prefeito Marquinhos Trad vem fazendo nas Unidas de Pronto Atendimento (Upas), desde o inicio de sua gestão, está ajudando a melhorar a saúde na Capital.

Dona Isabel Aparecida Dorigão, de 59 anos, do lar, diz que a medida só vem ajudar a população para ter um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade. “É excelente isso que o prefeito Marquinhos Trad faz. Tem que fiscalizar mesmo. Ficar em cima, este é o papel do bom gestor. Desde que ele começou a fiscalizar, a gente vê a melhoria no atendimento”, afirma.

A mãe dela, dona Oscalina Vicentin, de 82 anos, que sofreu um principio de Acidente Vascular Cerebral (AVC), confirma. “Fui muito bem atendida. Estou aqui desde ontem recebendo todo o tratamento necessário. O médico disse que já vou ser liberada”, comemora.

Quem também está satisfeita com a ação é Marilene Ferreira Lima dos Santos, de 48 anos, técnica de enfermagem. “Estamos maravilhados com tudo isso. Agora o prefeito sabe o que acontece, porque ele vai até os locais e verifica. Ele sabe o que está faltando e o que precisa melhorar. Esta vendo as condições de cada posto de saúde”, diz.

Na visita deste domingo (12) no Upa Leblon, além de ter conversado com os pacientes e ouvido sugestões e elogios, o prefeito verificou a escala médica, quem chegou no horário e quem chegou atrasado; andou por todo o prédio e anotou problemas estruturais a serem resolvidos.

“Vi o relatório de entrada dos médicos e pedi para encaminharem os nomes atrasados para a Sesau. Lá eles vão tomar as medidas cabíveis”, explica o prefeito.

O coordenador de Urgência, Yama Higa, que acompanhava a ação, explicou que de posse dos nomes, eles entram em contato com o médico para saber o motivo do atraso, e se necessário, são tomadas medidas administrativas.

Já em relação ao levantamento dos problemas estruturais, ele explica que tudo será encaminhado para solução. “Nestas ações temos visto o que é prioridade em cada local. Feito o levantamento, a gente encaminha para uma solução, e assim atende cada vez melhor a população”, afirma.

Veja Também

Comentários