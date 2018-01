Ouvidoria SUS registrou mais de 13 mil atendimentos em 2017

atendimentos ouvidoria

O serviço da Ouvidoria SUS, que é ligada a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), registrou mais de 13 mil atendimentos durante o ano 2017. O relatório completo está disponível para visualização e download no site da secretaria (Clique Aqui).

Conforme o balanço, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 13.120 atendimentos, sendo 5.456, ou equivalente a 41,59%, referentes a solicitações diversas. Reclamações, denúncias e pedidos de informações corresponderam a cerca de 55% dos atendimentos e elogios e sugestões 3,30%.

A repartição recebe registros de reclamação, sugestão, pedido de informação, denúncias e elogios dos serviços por telefone de segunda à sexta-feira, das 07h ás 22h.

O atendimento também é feito presencialmente das 7h às 17h, na Rua Bahia, nº 280, na sede da SESAU, além do atendimento telefônico que conta agora com o horário estendido.

Atendimento

O telefone da Ouvidoria SUS (3314-9955) recebe ligações a cobrar e os teleatendentes retornam a chamada para concretizarem o registro da demanda. É possível atender até cinco chamadas simultâneas.

Ao ligar no telefone da Ouvidoria SUS, o usuário precisa informar o número do Cartão SUS e os dados são cruzados com o site do Ministério da Saúde, garantindo a identificação do reclamante. Com a identificação, é informado o número de protocolo de atendimento e o prazo para resposta daquela solicitação.

Ouvidoria

A função da Ouvidoria SUS é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do SUS, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua, com fortalecimento e promoção da cidadania em saúde e produzir informações que subsidiam o gestor nas tomadas de decisão.

Ferramentas Ouvidoria SUS

Telefone: 3314-9955, das 7h às 23h (recebe ligações a cobrar)

Presencial: Rua Bahia, nº 280, das 7h às 17h.

email: ouvidoria@sesau.capital.ms.gov.br ou ouvidoria@sesau.campogrande.ms.gov.br

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br/SESAU/