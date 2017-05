Ouvidoria promove seminário sobre gestão municipal de acolhimento nos serviços do SUS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Controladoria Geral do Município e Ouvidoria Geral, promovem na próxima quarta-feira (10) e quinta-feira (11), a todos os gestores da Secretaria Municipal de Saúde e da própria Ouvidoria o “Seminário Acolhimento nos Serviços de Saúde: aos Trabalhadores e aos Usuários do SUS”.

O evento tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão municipal de acolhimento nos serviços públicos de saúde, no qual estes serviços se constituam na prática presente de relações de cuidado e gestão e clínica nos encontros entre trabalhadores e usuários do SUS.

“Queremos com este seminário capacitar os gestores para fazerem um acolhimento cada vez mais humanizado, focado na pessoa humana, de forma que todos saibam receber, escutar, priorizar e promover a saúde”, afirma o ouvidor geral Tony Ueno.

No abertura do evento, quarta-feira (10), às 13 horas, haverá o lançamento do “Projeto de Acolhimento nos Serviços de Saúde”. Participa da solenidade o prefeito Marquinhos Trad.

Já às 14 horas, o professor da Unicamp (SP), Dr. Fábio Luiz Alves, palestra sobre o “Modelo de Gestão de Acolhimento aos Serviços de Saúde: aos Trabalhadores de saúde e Usuários do SUS”.

Às 15 horas terá mesa redonda sobre ações práticas no acolhimento aos trabalhadores e aos usuários do SUS. Participam da mesa gestores da Sesau, da Ouvidoria Geral do Município e Conselho Municipal de Saúde.

Na quinta-feira (11), o seminário finaliza com o curso “Gestão de Acolhimento e da Fila nos Serviços de Saúde, Cuidando dos Trabalhadores de Saúde e dos Usuários”. Participam deste ultimo ato os gestores da Sesau.

