Ouvidoria do SUS amplia horário de atendimento telefônico

O atendimento na Ouvidoria do SUS, que é ligada a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ampliou o seu horário de atendimento via telefone. A repartição funciona de segunda a sexta-feira e os atendimentos ocorriam somente até às 17 horas. A partir de agora, os usuários poderão entrar em contato com o serviço até às 23 horas. O objetivo é atender os usuários da saúde que desejam fazer reclamações ou elogios no período noturno.

A Ouvidoria SUS atende, também, presencialmente das 7h às 17h, na Rua Bahia, nº 280, na sede da SESAU, além do atendimento telefônico que conta agora com o horário estendido. “Estamos ampliando o acesso dos usuários da saúde ao serviço da ouvidoria para que eles possam fazer os elogios, sugestões e reclamações num horário que antes não era possível”, disse a coordenadora da Ouvidoria SUS, Sonia Maria Correia dos Santos.

Nos primeiros sete dias de atendimento telefônico de horário estendido, 76 pessoas entraram em contato para registrar elogios, sugestões e reclamações. “Estes atendimentos demonstram que a população quer ser ouvida no horário noturno”, frisou a coordenadora.

O telefone da Ouvidoria SUS (3314-9955) recebe ligações a cobrar e os teleatendentes retornam a chamada para concretizarem o registro da demanda. É possível atender até cinco chamadas simultâneas.

Ao ligar no telefone da Ouvidoria SUS, o usuário precisa informar o número do Cartão SUS e os dados são cruzados com o site do Ministério da Saúde, garantindo a identificação do reclamante. Com a identificação, é informado o número de protocolo de atendimento e o prazo para resposta daquela solicitação.

No mês de agosto foram registrados 849 atendimentos, sendo 249 de forma presencial, 560 via telefônico, 25 por e-mail, 8 ofícios de outros secretarias e 7 formulários eletrônicos. Este último está disponível no site da SESAU e nele é possível acompanhar, também, a demanda registrada no formulário eletrônico.

A função da Ouvidoria SUS é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do SUS, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua, com fortalecimento e promoção da cidadania em saúde e produzir informações que subsidiam o gestor nas tomadas de decisão.

“Com o registro do elogio, sugestão ou reclamação, a SESAU pode aprimorar o protocolo de atendimento aos usuários e ainda, responder as queixas da população. Estamos trabalhando para que o acesso a esta ferramenta tão importante para a saúde esteja a alcance daquela pessoa que deseja ser ouvida e ter a sua solicitação respondida”, destacou Sonia Maria Correia dos Santos.

Ferramentas Ouvidoria SUS

Telefone: 3314-9955, das 7h às 23h (recebe ligações a cobrar)

Presencial: Rua Bahia, nº 280, das 7h às 17h.

email: ouvidoria@sesau.capital.ms.gov.br ou ouvidoria@sesau.campogrande.ms.gov.br

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br/SESAU/

Veja Também

Comentários