Outubro Rosa: universidade leva serviços gratuitos ao bairro Colibri

Neste sábado, até as 12h30, a Uniderp promove uma sensibilização sobre o câncer de mama e outros tipos da doença na Escola Municipal Leire Pimentel de Carvalho Corrêa, no bairro Colibri II. A iniciativa contribuirá para a campanha Outubro Rosa, e também oferecerá diversos serviços de saúde e de cidadania gratuitos para a comunidade. Para participar basta comparecer ao local.

Entre as atividades programadas estão atendimentos de Enfermagem e Nutrição, como verificação de sinais vitais, teste de glicemia capilar, pesagem, orientação sobre autoexame das mamas e sobre alimentos funcionais e para quimioterapia. Alunos e professores dos cursos de Farmácia e Biomedicina esclarecerão dúvidas sobre reposição hormonal, riscos de ingestão de medicamentos vencidos, automedicação e o estilo de vida da pessoa com câncer, além de promoverem uma oficina sobre sabonete artesanal. Também será possível conferir uma apresentação do curso de Ciências Biológicas sobre os diferentes tumores: maligno e benigno.

Os participantes do evento poderão aprender sobre o cultivo de pequenas hortas e plantas medicinais com docentes e acadêmicos de Agronomia, uma oportunidade de associar a alimentação natural com a prevenção de doenças. E, na área da Odontologia, haverá orientação sobre higiene, lesões orais e prevenção do câncer de boca, além da entrega de kits de higienização bucal.

Os cuidados com a saúde dos pets também serão pauta no evento. Exames parasitológicos de raspado de pele serão oferecidos para verificação de ácaros da sarna e fungos nos animais de companhia. E para aumentar o movimento no sábado, a turma de Educação Física realizará ginástica laboral e algumas dinâmicas para associar a prática de atividades físicas com a prevenção do câncer e outros males. Cortes de cabelo, apresentação cultural e atividades recreativas completam a programação.