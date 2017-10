Outubro Rosa termina, mas prevenção deve ser o ano inteiro

Marcado pela conscientização sobre o câncer de mama, o mês de outubro chega ao fim nesta terça-feira com um alerta dos especialistas em Saúde - Divulgação

Marcado pela conscientização sobre o câncer de mama, o mês de outubro chega ao fim nesta terça-feira com um alerta dos especialistas em Saúde: a prevenção contra a doença precisa ir além do período de campanha.



Por se tratar do tipo de câncer mais comum entre as mulheres, registrando 28% dos casos novos a cada ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a professora do curso de Enfermagem da Anhanguera de Campo Grande, Bertha Borges, reforça que a prevenção deve fazer parte da rotina do público feminino e deixa orientações para tornar as ações do Outubro Rosa um hábito para ser considerado durante todo o ano. "O ato de se cuidar é uma declaração de amor ao corpo e a vida", destaca a profissional, que também é mestra em Ciências da Saúde.

A primeira recomendação é para que o autoexame seja feito pelo menos uma vez ao mês. "Essa inspeção deve ocorrer entre o sétimo e décimo dias após a menstruação e, no caso de quem não menstrua, a dica é escolher um dia fixo. Para não se esquecer do procedimento, procure associar essa data com alguma outra obrigação que tenha que ser cumprida mensalmente. O recado também vale para os homens", esclarece a professora. Comece observando os seios de frente para o espelho, com os braços em três posições: caídos, elevados (atrás da nuca) e na cintura. A hora do banho é o momento ideal para dar continuidade ao exame, pois o corpo molhado e as mãos ensaboadas auxiliam no deslize do toque nas mamas. Caso sinta algo diferente, um mastologista deve ser consultado. "É importante ressaltar que essa autoanálise deve iniciar ainda na puberdade e não deve ser interrompida, independente da idade," complementa a enfermeira.

Consultar-se com médicos especialistas, como o ginecologista, que trata do sistema reprodutor feminino, e o mastologista, responsável por prevenir, diagnosticar e tratar as doenças benignas e malignas da mama, ao menos uma vez ao ano é imprescindível. Realizar os exames de rotina e sempre buscar tirar as dúvidas que possam surgir são gestos simples e rápidos que ajudam o Outubro Rosa a se estender por vários meses. "A mamografia deve ser feita anualmente após os 40 anos ou em qualquer idade, caso o médico ache necessário. Atualmente, também está sendo recomendada a ultrassom das mamas, principalmente, em mulheres mais jovens e em mamas mais densas", compartilha a professora.

Ler mais sobre o assunto é outra sugestão para engajar-se no cuidado permanente com a saúde. "Conhecer histórias de pessoas que tiveram, trataram e venceram o câncer de mama é uma estratégia para perceber que a prevenção deve ser frequente, pois muitas pessoas não fazem os exames por medo de detectar um sintoma, sofrer com o tratamento ou até de falecer, deixando os filhos e família. Por isso, uma sensibilização que estimule o público feminino a conhecer e ame seu próprio corpo é essencial para que as mulheres coloquem a saúde em primeiro lugar", finalizou a professora de Enfermagem da Anhanguera de Campo Grande, Bertha Borges.