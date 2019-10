Outubro Rosa reacende alerta sobre necessidade da prevenção do câncer de mama

Quando detectado em fase inicial, o câncer de mama tem maiores chances de tratamentos menos agressivos e de cura, na maioria dos casos - Foto: Divulgação/Assessoria

O Outubro Rosa é conhecido mundialmente como o mês de combate ao câncer de mama e, mais recentemente, ao câncer de colo do útero. É nesse mês que são intensificadas campanhas e ações de conscientização sobre a doença que mais atinge mulheres no mundo, e sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Quando detectado em fase inicial, o câncer de mama tem maiores chances de tratamentos menos agressivos e de cura, na maioria dos casos.

Além do fator hereditário, estudos mostram que os hábitos de vida têm grande influência no aparecimento da doença. Portanto, cultivar hábitos mais saudáveis, como adotar uma alimentação equilibrada, rotina de exercícios físicos e manter a saúde mental em dia, são grandes aliados para evitar o desenvolvimento da doença.

Para garantir mais qualidade de vida e bem-estar aos pacientes que passam pela experiência do câncer, a Unimed Campo Grande, por meio do Programa Viver Bem, oferece o grupo de apoio aos pacientes oncológicos, com vários profissionais, incluindo psicólogo, nutricionista, enfermeiros, além de palestrantes de várias áreas.

“Os encontros do grupo acontecem mensalmente, onde os pacientes em tratamento ou que já venceram a doença são orientados sobre várias temáticas, desde a aceitação da doença, a mudança na alimentação, a necessidade do fortalecimento físico e psicológico, entre outros. Além da informação, é uma oportunidade para a troca de experiências entre eles, o que ajuda muito a passar por esse processo difícil que é o câncer”, explica a enfermeira do Viver Bem, Gislene Gomes da Silva.

Gislene destaca que além dos encontros que acontecem na sede da cooperativa, o grupo de apoio tem resultado em vínculos de amizade para a vida toda. “As mulheres, principalmente, marcam encontros fora daqui, sempre com o objetivo de apoiar uma à outra, e isso é muito legal, porque percebo que o grupo tem cumprido sua finalidade de proporcionar qualidade de vida a elas”, comenta Gisele.

Em tratamento há um ano, depois de descobrir câncer na mama esquerda em 2017 e optar pela mastectomia total das duas mamas, Gisele Coelho da Rosa, (52 anos) é uma das participantes do grupo de apoio da Unimed CG.

“Senti uma dor forte na axila direita e dois dias depois percebi um nódulo muito grande no seio esquerdo. Para mim, que sempre fiz o autoexame, o nódulo apareceu de um dia para o outro e após fazer os exames e uma biópsia, veio a confirmação do câncer. No começo a gente questiona Deus, a vida, mas eu sempre tive apoio de amigos e familiares e participo de uma escola filosófica. Depois conheci o Viver Bem, o que tem me ajudado muito a passar por esse processo de tratamento”, conta a beneficiária.

Além do grupo de apoio para pacientes oncológicos, Gisele também participa das oficinas Movimento e Fortalecimento, Reeducação Alimentar, Movimento e Fortalecimento e da Corpo e Mente. “Eu me sinto outra Gisele. As oficinas, as palestras, o grupo de apoio e os profissionais têm somado muito na minha vida. Tudo isso mudou a minha vida. Na maior parte do tempo eu estou bem, feliz, confiante e isso é muito bom para o meu tratamento”, fala, revelando que hoje se sente muito mais bonita. “A minha autoestima é outra, me sinto mais bonita do que antes”.

Agora que consegue conversar com tranquilidade sobre a doença, Gisele faz questão de alertar as mulheres. “O câncer é uma doença muitas vezes silenciosa, que não dói. Por isso é muito importante fazermos o autoexame, mas, mais que isso, é fundamental fazer os exames regularmente, porque a nossa saúde é a coisa mais importante que temos”, finaliza.